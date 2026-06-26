Slow Food: Das Recht auf Genuss

Typisch. Ein paar Italiener wollen die Welt retten, und was fällt ihnen zu diesem Zweck ein? Essen kochen, sich gemeinsam an den Tisch setzen und ein Glas Wein einschenken …

Die Gründer der Organisation Slow Food hatten es anfangs nicht wirklich leicht, außerhalb Italiens ernst genommen zu werden, vor allem nicht bei den Genossen und Genossinnen in nordeuropäischen Staaten.

Denn seine Wurzeln hat Slow Food, heute die größte kulinarische NGO der Welt, in der kommunistischen Partei Italiens: „Arci Gola“, der 1986 in den piemontesischen Weinbergen gegründete Vorläufer von Slow Food, war mehr oder weniger die gastronomische Abteilung des kommunistischen Kultur- und Freizeitverbands.