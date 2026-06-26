Die 7 größten Errungenschaften der Slow-Food-Bewegung

Eines der frühen und besonders erfolgreichen Projekte: In der „Arche des Geschmacks“ werden regionaltypische, althergebrachte Lebensmittel oder kulinarische Kulturen definiert und beschrieben, um sie vor dem Vergessen oder der Vereinnahmung der Industrie zu schützen.

Wenn sich Produzenten eines besonders bedrohten Lebensmittels organisieren, aktiv an Erhaltungsmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit beteiligen, gibt’s auch ein von Slow Food unterstütztes „Presidio“. In Österreich sind das 13 Lebensmittel, darunter die Leithaberger Edelkirsche, der Jauntaler Hadn und der Wiener Gemischte Satz.