TOP 12: Landgasthäuser in Österreich

Die beste Methode, der sommerlichen Hitze zu entfliehen: Hinaus aufs Land, in eines der großartigen Landgasthäuser, im schattigen Gastgarten oder in uralten Stuben, die sich nicht so schnell aufheizen. Und dort dann vielleicht etwas mehr und etwas andere Dinge genießen, als die Gesundheits-Fachleute empfehlen würden, egal. Österreich hat zahllose ländliche Gastwirtschaften zu bieten. Das sind erstens unsere liebsten, zweitens haben sie am Wochenende offen: