Hat das Wiener Kaffeehaus noch Zukunft?

Mitte Juni, ein paar Tage vor der Wiedereröffnung des Café Bräunerhof in der Wiener Stallburggasse. Die Fenster sind noch verklebt, der Schanigarten noch nicht ganz fertig, irgendwo wird noch gebohrt. Aber im Großen und Ganzen ist das Kaffeehaus fertig – und es sieht exakt so aus wie früher.

Dass das anders sein werde, wurde ja von vielen befürchtet. Denn: Das Café Bräunerhof – Stammcafé der Nonkonformisten, ehemaliges Lieblingscafé von Thomas Bernhard, eines der wenigen Wiener Kaffeehäuser, in denen der schlichte Purismus der 1920er den Ton angibt – ging 2025 in Konkurs, stellte den Betrieb ein. Und wurde quasi vom Gottseibeiuns der Nonkonformisten übernommen: Plachutta in Kooperation mit dem Schwarzen Kameel.