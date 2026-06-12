TOP 10: Best of Koreanisch

Kaum eine Ethno-Küche hat in den vergangenen zehn Jahren so rasant Fuß gefasst wie die koreanische – und zwar in einer ganz erstaunlichen Bandbreite von Streetfood bis Fine Dining. Warum das so ist? Nun ja, da spielen K-Pop, K-Drama, K-Beauty und alle anderen popkulturellen Strömungen aus Südkorea, die via Social Media ein ganz neues, starkes Interesse an Korea generierten, sicher eine Rolle. Das sind die interessanten Adressen: