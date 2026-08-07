10 Tipps für das etwas andere Grillen

Die letzte Traditionsfleischerei in Favoriten hat sich vor einigen Jahren auf die Herstellung einer ganz besonderen Spezialität verlegt: Boerewors aus Südafrika, die zwar so ähnlich klingt wie unsere Burenwurst, tatsächlich aber eine rohe, gerollte Bratwurst ist, die beim Grill-Event „Braai“ in Südafrika und Namibia nicht fehlen darf (leider erst wieder am 5. September).