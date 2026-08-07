Warum schmeckt Gegrilltes so gut?

Warum schmeckt Gegrilltes – egal, ob Gemüse, Fleisch, Fisch, Geflügel, Ei oder Käse – so gut? Na weil es halt einfach gut schmeckt, wäre wohl unsere Antwort. Doch so einfach sind limbisches System, Hirnstamm, Thalamus und gustatorischer Cortex in unserem Gehirn halt nicht gepolt.

Was es geschmacklich mit Gegrilltem, Gebackenem, Frittiertem und Gebratenem so auf sich hat, erforschte 1912 erstmals der französische Naturwissenschafter Louis Camille Maillard. Er stellte fest, dass es sich um eine komplexe Reaktion verketteter chemischer Reaktionen handelt, bei denen Amino-Verbindungen zu neuen Verbindungen umgewandelt werden, wir nennen es schlicht „Rösten".