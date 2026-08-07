Adi Bittermann: „Würstel gehören einfach dazu”

Wir erlebten in den vergangenen 20 Jahren einen regelrechten Hightech-Boom beim Grillen, hat sich das auch auf die Qualität österreichischer Grillabende ausgewirkt?

Bittermann: Auf jeden Fall! Aber nicht so sehr wegen der Technik, sondern weil sich die Leute mit dem Grill-Boom auf einmal wieder für die Qualität von Fleisch interessiert haben. Die wollen jetzt gereiftes Fleisch, Fettabdeckung, intramuskuläres Fett.

Das heißt, auch beim Grillen ist hochwertiges Fleisch ein entscheidender Faktor fürs Ergebnis oder ist das angesichts der Röstaromen eh wurscht?

Sogar bei den Würsteln und beim Kotelett zählt die Qualität und man wird mit guter Ware ein eklatant besseres Ergebnis erzielen. Ein erstklassiges Rindfleisch kannst’ auch auf dem Lagerfeuer zum perfekten Steak grillen, da braucht’s keinen 6.000-Euro-Griller. Oder ganz einfache Gemüsegerichte, sogar die depperte Zucchini kann toll werden – es geht nur ums Verständnis.

Gibt es Bereiche, die von Österreichs Grillerinnen und Grillern noch zu wenig beachtet werden? Wildbret? Ente? Tofu? Desserts?

Das ist ein Punkt, den ich immer wieder bemerke: Bei sehr teurem Rindfleisch oder Wildbret haben die Leute ein bisserl Angst, das dem Feuer anzuvertrauen. Aber generell steigt das Interesse und die Neugier auch für bisher kaum übliche Anwendungen von Feuer, sei es Brotbacken oder Dessertzubereitung. Aber für Würstel und Kotelett muss man sich gar nicht schämen, das gehört zum Grillen dazu, aber es spricht ja auch nichts dagegen, die Würste etwa selbst zu machen …