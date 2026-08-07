Grillen: Es geht um die Glut

Das Produktspektrum des Marktführers ist enorm, reicht vom Kugelgrill bis zum App-gesteuerten Hightech-Gasgrill mit WLAN-Verbindung. Die Geräte, auf denen das Grillen auch noch ein bisschen was Abenteuerliches hat, sind aber andere.

Etwa das berühmte „Big Green Egg“. Das eine besonders hohe Medienpräsenz genießt, weil die Story vom Vorbild des japanischen Kamado-Ofens und der Entwicklung der speziellen Keramik vom Hersteller, der auch Hitzeschilder fürs Spaceshuttle baute, einfach zu gut ist. Abgesehen davon ist der optische Wiedererkennungswert des grünen Grilleis pures Marketing-Gold und man kann damit auch wirklich ziemlich toll grillen, kochen, räuchern, was auch immer. Mit den Produkten, die genauso aussehen, aber deutlich weniger kosten als das Original allerdings auch.

Kopien sind auch bei einem anderen, ebenso ikonischen Gerät keine Seltenheit, wie Siegfried Wurm, Österreichs Generalvertreter für den niederländischen Ofyr bestätigt. Klar, das Prinzip des „Feuerrings“ wirkt einfach: ein Behälter für offenes Feuer und oben drauf ein Metallring, auf dem gegrillt und gebraten wird. Der Erfinder des Grillers, Hans Goossens, der sich ein Vorbild am argentinischen „Asado“ nahm und der wegen seiner Rückenprobleme ein Grillen mit aufrechter Haltung im Sinn hatte, bastelte am Prototyp jedenfalls zwei Jahre lang. 2015 kam sein Feuerring dann auf den Markt.