Wer ist Jeongkwan Snim, die Starköchin ohne Michelin-Stern?

Das Treffen mit den Journalisten verspätet sich etwas, Frau Jeongkwan Snim nehme noch an einer Teeverkostung teil, sagt man uns. Und sehr lange werden wir auch nicht mit ihr sprechen können, entschuldigt sich Frau Hoo Nam Seelmann, Schweizer Kochbuch-Autorin und auch Übersetzerin von Jeongkwan, „viele Termine und schon auch ein bisschen Jetlag“.

Nehmen wir hin, schließlich ist es eine besondere Gelegenheit, eine der verehrtesten Köchinnen der Welt treffen zu können. Denn Frau Jeongkwan Snim führt kein Restaurant, in dem man einfach einen Tisch buchen, hinfahren, ein Menü bestellen kann. Sie ist auch keine Köchin, wie sie in Interviews nicht müde wird zu erwähnen. Sie ist buddhistische Nonne, „und Buddhismus hat auch sehr viel mit Essen zu tun“, erklärt die Kochbuchautorin.

Dann Auftritt Frau Jeongkwan Snim im Besprechungsraum des Wiener Hotels Henriette, wo sie anlässlich einer Präsentation ihrer buddhistischen Tempelküche am Wiener „Zukunftshof“ wohnt. Eine kleine, zierliche Frau Ende sechzig, die nicht aussieht wie eine Starköchin, wie eine Nonne aber schon gar nicht. Eine typisch koreanische Häkelmütze bedeckt den kahl rasierten Kopf der Frau, gekleidet ist sie in eine schlichte, modern wirkende Version des Seungbok, des traditionellen Alltagsgewands buddhistischer Nonnen, strahlend weiße Sneakers, „cool“ wäre eine nicht ganz unzutreffende Bezeichnung. Und wie soll man sagen – sie verströmt ein ganz spezielles Charisma, eine freundliche Ernsthaftigkeit, die einen rasch in ihren Bann zieht.