Top-Restaurant Noma ist nach Skandalen zurück

Künftig übernimmt er im Noma die Rolle des Kreativ-Direktors und bleibt Mehrheitseigner. Küchenchefs werden aber die Dänin Mette Brink Søberg und der Mexikaner Pablo Soto. „René wird keine Rolle im Tagesgeschäft haben, aber wir werden weiterhin regelmäßig mit ihm im Austausch stehen, weil wir seine Visionen für die Zukunft in die Tat umsetzen sollen“, sagte Mette Brink Søberg der Nachrichtenagentur Ritzau. Es sei jetzt vor allem wichtig gewesen, Führungskräfte „mit der richtigen Haltung“ einzustellen. „Wenn jemand Grenzen überschreitet, greifen wir sofort ein.“

Søberg arbeitet demnach seit 13 Jahren im Noma. „Ich habe in meiner Zeit hier auch erlebt, dass Leidenschaft manchmal dazu führt, dass Menschen ihre Gefühle nicht mehr unter Kontrolle haben“, sagte sie Ritzau, ohne näher darauf einzugehen, was für Vorfälle sie meint. Inzwischen habe das Noma aber etwa eine Personalabteilung und Mitarbeitergespräche eingeführt.