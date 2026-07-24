Johannes Pinterits: Vom ORF-Chefredakteur zum Gewürzpionier

Die teuersten und edelsten Gewürze, die man auf heimischem Boden gewinnen kann, wunderbar. Aber es wäre nicht Johannes Pinterits, wenn sein Herz nicht mindestens so sehr oder noch stärker (das wirkt zumindest ein bisschen so) für einen Underdog schlagen würde – den Majoran. Jenes Kräutel, das österreichische Küche erst zur österreichischen Küche macht, im Gulasch, im Beuscherl, im faschierten Laberl, in den meisten Würsten, im Gröstl, in der Klachlsuppe, im ikonischen pannonischen Majoranfleisch, in den (leider fast schon vergessenen) Majoran-Erdäpfeln und natürlich im zur gerösteten Leber unverzichtbaren Majoransaftl.

Im Burgenland hätte man den Majoran in jedem Haushalt gebraucht, erinnert sich Johannes Pinterits, und auch daran, dass die Neusiedler Gemüse-Genossenschaft ursprünglich eine Neusiedler Majoran-Genossenschaft war. Beziehungsweise eine Genossenschaft für „Maigrån“, wie man das Kräutel im Burgenland nennt. Eine extrem schwierige Kultur, so Pinterits, winzige Samen, die der Wind leicht verweht, äußerst anspruchsvoll bei Boden und Klima, als Spät-Keimer dem Unkraut immer hinterher, „Jäten“ ist quasi des Majorans zweiter Vorname. Aber das Nordburgenland ist halt ideal für ihn.

„Mach’s nicht“, riet ihm ein Kollege aus dem Waldviertel, der schon an dem Kraut gescheitert war, „tu dir das nicht an.“ Nun ja, aber da konnte Johannes Pinterits aus seiner Haut halt auch nicht heraus. Und bietet das burgenländische Nationalkräutel also in Bio-Qualität, von Hand geschnitten, langsam getrocknet, gerebelt, gereinigt. Es gibt Gewürzhändler, die sagen, sie hätten schon Majoran aus Südfrankreich und Italien verkostet, aber der FC Neusiedl spiele da in einer eigenen Liga.

Kommt noch was, fragen wir Pinterits, hat er noch was im Köcher? Ideen seien nicht das Problem, sagt er, Leute für die mühsame Ernte und Verarbeitung zu finden, darin liege aktuell die Herausforderung. „Vielleicht noch ein paar Gewürzmischungen oder Öl-Cuvées, aber ich überfordere die Leute eh schon.“