Von Safran bis Za’atar: Die besten Gewürzläden

Als die deutsche Restaurantkritiker-Ikone Wolfram Siebeck – Bacchus hab' ihn selig – 1995 in seinem Buch „Die Beisln von Wien“ die Wiener Küche beschrieb, formulierte er deren Verhältnis zum Würzen so: „Gewürze heißen auf Wienerisch Kümmel. Von progressiven Beislköchen wird auch schon mal Salz, seltener Pfeffer und ganz selten Knoblauch verwendet.“

Diese Behauptung war natürlich Siebecks pointierter Übertreibung geschuldet, einen wahren Kern hat sie aber definitiv: Differenziertes Würzen ist nicht unsere Spezialität. Könnte es aber sein, die Software dazu findet man hier: