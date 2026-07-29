Vorläufer von Coca-Cola wurde vor 175 Jahren in Florenz verkauft

Im Archiv einer Klosterapotheke in der Toskana sind Unterlagen für eine Rezeptmischung entdeckt worden, die schon Mitte des 19. Jahrhunderts eine Art Vorläufer von Coca-Cola gewesen sein könnte.

Bei Aufräumarbeiten im Kloster San Marco der toskanischen Hauptstadt Florenz fand Rektor Manuel Russo nach eigenen Angaben einen Werbezettel für ein „stärkendes Wein-Elixier“ aus Kokablättern und Colanüssen.