Was ist ein Lymphom?

Maligne Lymphome werden in Hodgkin-Lymphome (HL) und Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) unterteilt, erklärt die österreichische Krebshilfe auf ihrer Website. Erstere sind nach dem englischen Arzt Thomas Hodgkin benannt, welcher sie 1832 erstmals beschrieben hatte. Charakteristisch für Hodgkin-Lymphome ist laut Krebshilfe das Auftreten bestimmter Riesenzellen, der sogenannten Reed-Sternberg-Zellen. Treten diese Zellen nicht auf, fällt ein malignes Lymphom in die Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome. Hier gibt es zahlreiche Unterarten. Um welche Art es sich bei Minister Marterbauer handelt, ist nicht bekannt.

Die Gründe, an einem NHL zu erkranken, sind bis heute nicht bekannt. Bei der Entstehung mancher Lymphom-Arten können bestimmte Virusinfektionen oder andere Vorerkrankungen eine Rolle spielen. Bei Männern und älteren Personen kommen NHL laut österreichischer Krebshilfe häufiger vor als bei Frauen und jüngeren Personen.