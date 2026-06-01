Krebs-Impfstoffe: Ein Wiener Forschungsprojekt war seiner Zeit voraus

Auch damals ging es um einen individualisierten Krebsimpfstoff. Er bestand aus jeweils einem Patienten entnommenen Krebszellen, in die man das Gen für den Immunbotenstoff Interleukin-2 einschleuste. Weiters wurden die Zellen durch Bestrahlung unfähig zur Vermehrung gemacht. Die Vakzine sollte die Immunabwehr gegen das Melanom ankurbeln.

Am 15. Februar 1995 war es im Rahmen einer für rund ein Dutzend Probanden geplanten klinischen Studie der Phase I - auf Verträglichkeit, noch längst nicht auf Wirksamkeit – am Wiener AKH soweit: Eine 44-jährige Patientin, die im fortgeschrittenen Stadium an einer Melanom-Erkrankung litt, erhielt in einer ersten Sitzung zehn Injektionen mit jeweils 300.000 der gentechnisch veränderten Krebszellen aus ihrem eigenen Körper.

Durch das Einfügen des Gens für Interleukin-2 in die Zellen, sollte die Produktion des Immunbotenstoffs im Körper der Probanden selbst ablaufen. Das sollte auch die hohen Dosierungen wie bei den Studien von Rosenberg vermeiden helfen.