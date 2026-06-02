Pflegesystem in Österreich: Das sind die Herausforderungen

Die Lebenserwartung steigt, daher steigt die Zahl der älteren Personen – brisant ist vor allem die steigende Zahl der Hochaltrigen: Bis zum Jahr 2050 soll sich in Österreich der Anteil der über 80-Jährigen mindestens verdoppeln. Doch im Schnitt verbringen sowohl Männer als auch Frauen ein Fünftel ihres Lebens nicht in einem guten Gesundheitszustand.

Wenn immer mehr Menschen immer länger pflegebedürftig sind, steigen automatisch Aufwand und Kosten. Bessere Prävention – gefördert auch durch Bildung und Wissen – kann helfen, doch nur bis zu einem gewissen Ausmaß.

Erschwerend dazu kommt auch noch die Aufsplitterung der Pflegestrategien in den Bundesländern: Zwar gibt es seit 2012 einheitliches Bundespflegegeld, doch die operative Verantwortung tragen die Bundesländer. So setzt etwa Niederösterreich auf finanzielle Anreize für Familien, während das Burgenland auf sozialversicherungsrechtliche Absicherung pflegender Angehöriger baut.