Hautkrebs: Individueller Melanom-Impfstoff könnte wirken

Das Prinzip mit diesem oder ähnlichen Biotech-Medikamenten zur Immun-Checkpoint-Blockade hat in den vergangenen Jahren die Therapie vieler Tumorerkrankungen revolutioniert. Am Anfang stand hier die fortgeschrittene Melanomerkrankung. Der „Schwarze Hautkrebs“ gilt seit Jahrzehnten als potenziell immunologisch angreifbar, weil er sehr viele „neue“ Antigene aufweist und die Haut ein besonders immunologisch wirksames Organ ist.

In der Entwicklung der neuen Therapie haben der US-Pharmakonzern Merck, Sharp & Dohme (MSD) mit Pembrolizumab und das US-mRNA-Vakzine-Unternehmen Moderna zusammengearbeitet. Die Intismeran-Vakzine von Moderna wird für jeden einzelnen Patienten produziert und enthält die Bauanleitung von bis zu 34 „neuen“, charakteristischen Antigenen, welche das jeweilige Melanom aufweist. Nach der Impfung sollen Zellen im Körper der Patienten die Antigene produzieren und eine Abwehrreaktion hervorrufen, die durch das mittels Pembrolizumab wieder „scharf“ gemachte Immunsystem noch verstärkt wird.

In die nun vorgestellte Studie waren 157 Melanompatienten mit fortgeschrittener Erkrankung (Stadium IIIB bis IV) und chirurgisch entferntem Tumor aufgenommen worden. Zwischen Juli 2019 und September 2021 erhielten 107 Probanden entweder neuen Dosen der Vakzine plus 18 Dosen Pembrolizumab (jeweils alle drei Wochen) oder – per Zufall ausgewählt – 50 Probanden allein den Immuncheckpoint-Inhibitor (Pembrolizumab). Es gab keine Placebo-Kontrolle.