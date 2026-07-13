Finanzminister Markus Marterbauer ist an Krebs erkrankt

Marterbauer gab seine Erkrankung am Montag via E-Mail an die Redaktionen des Landes bekannt. „In Österreich leben deutlich über 400.000 Menschen mit einer Krebsdiagnose. Seit kurzem bin ich einer davon“, schrieb der Minister. „Es handelt sich bei meiner Diagnose um ein Lymphom. Eine Erkrankung, die in den letzten Jahren dank umfangreicher Forschung und des guten österreichischen Gesundheitssystems sehr gute Heilungschancen aufweist.“

Wichtig hierfür sei aber, „dass ich unmittelbar eine entsprechende Therapie beginne“. Diese werde in den kommenden drei Monaten stattfinden. „Beim behandelnden Arzt und seinem Team fühle ich mich hervorragend aufgehoben und betreut“, betonte der Minister.