ME/CFS: Chronisch übersehen

Die Lebensqualität der Betroffenen ist oft deutlich niedriger als die vieler Schlaganfallpatienten: Etwa ein Viertel aller ME/CFS-Erkrankten kann das Haus nicht verlassen, ist bettlägerig und zum Teil pflegebedürftig (siehe Erfahrungsbericht nächste Seite). Für Familien eine Katastrophe, die plötzlich und unvorhergesehen eintritt. Die tragische Wahrheit: ME/CFS betrifft vor allem jüngere Menschen unter 40, und noch viel öfter betrifft sie Frauen, die durch Care-Arbeit und Job doppelt belastet sind.

Viele Betroffene werden entweder gar nicht behandelt oder falsch. Manche Ärzte raten zu mehr körperlicher Aktivität, was gerade bei ME/CFS fatale Folgen haben kann, wie Neurologe Michael Stingl weiß. Er selbst hat ein Buch zum Thema verfasst (siehe Buchtipp) und gilt als einer der wenigen österreichischen Experten, die über die Krankheit aufklären können.

„Lange Zeit wurde ME/CFS als psychosomatisches oder psychiatrisches Problem interpretiert“, erklärt der Neurologe. „Wenn Untersuchungsbefunde unauffällig waren, wurden Betroffene häufig in psychosomatische Behandlungsprogramme geschickt. Nicht selten verschlechterte sich ihr Zustand dadurch sogar. Die Medizin hat jahrzehntelang gelernt, dass Aktivierung und Bewegung fast immer helfen. Bei ME/CFS kann genau das jedoch kontraproduktiv sein.“