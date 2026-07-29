Kinderwunschbehandlung: Wer darf eigentlich Mama sein?

„Ich bin für das traditionelle Denken ein dreifacher Schock: Spätgebärende. Single. Mein Kind ist posthum entstanden. Das ist der Dreifachpacker.“ Elisabeth ist heute 49. Mutter der zweijährigen Lara. Ihr Weg zum Mamasein war ein langer und harter. Und alles andere als gewöhnlich.

In ihren Dreißigern dachten sie und ihr Mann, dass es schon irgendwann klappen würde. Dann waren sie sieben Jahre in Kinderwunschbehandlung. Während Covid fanden sie ihr Traumhaus: „Wir wussten, hier wollen wir Kinder haben.“ Ein halbes Jahr später wurde bei ihm ein Hirntumor diagnostiziert. Nach weiteren zwölf Monaten war er tot.