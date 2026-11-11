Kauf auf Rechnung erklärt: Warum Klarna 118 Millionen Nutzer später zahlen lässt

Beim Kauf auf Rechnung bekommen Sie die Ware zuerst und bezahlen erst danach, bei vielen Anbietern innerhalb von bis zu 30 Tagen. Gewährt nicht der Shop selbst diesen Aufschub, sondern ein Zahlungsdienst wie Klarna, spricht man von „Buy now, pay later“, also „jetzt kaufen, später zahlen“. Ab 20. November 2026 gelten solche zinsfreien Zahlungsaufschübe in Österreich in vielen Fällen rechtlich als Kredit.

Das überrascht viele, denn der Rechnungskauf fühlt sich wie ein Service des Händlers an. Entscheidend ist, wer hinter der Rechnung steht. Bezahlen Sie an einen Zahlungsdienst statt an den Shop, ist ein Dritter im Spiel, und genau dann greifen die neuen Regeln für Verbraucherkredite.