Kauf auf Rechnung erklärt: Warum Klarna 118 Millionen Nutzer später zahlen lässt
Ab 20. November prüfen Klarna und andere Zahlungsdienste, ob Sie sich den Einkauf auf Rechnung leisten können. Wie das Modell funktioniert, wer es eigentlich bezahlt und wann es für Sie doch etwas kostet.
Beim Kauf auf Rechnung bekommen Sie die Ware zuerst und bezahlen erst danach, bei vielen Anbietern innerhalb von bis zu 30 Tagen. Gewährt nicht der Shop selbst diesen Aufschub, sondern ein Zahlungsdienst wie Klarna, spricht man von „Buy now, pay later“, also „jetzt kaufen, später zahlen“. Ab 20. November 2026 gelten solche zinsfreien Zahlungsaufschübe in Österreich in vielen Fällen rechtlich als Kredit.
Das überrascht viele, denn der Rechnungskauf fühlt sich wie ein Service des Händlers an. Entscheidend ist, wer hinter der Rechnung steht. Bezahlen Sie an einen Zahlungsdienst statt an den Shop, ist ein Dritter im Spiel, und genau dann greifen die neuen Regeln für Verbraucherkredite.
Wer das Gratis-Angebot bezahlt
Für Kundinnen und Kunden kostet der Rechnungskauf bei pünktlicher Zahlung in der Regel nichts. Klarna bietet in Österreich an, „in bis zu 30 Tagen“ zu zahlen oder den Betrag in drei Teilzahlungen aufzuteilen: beim Kauf, nach 30 und nach 60 Tagen, ohne Zinsen und ohne Gebühren. Bezahlt wird das Modell von den Händlern: „Dabei basiert unser Geschäftsmodell auf Händlergebühren, nicht auf Verbrauchergebühren“, schreibt Klarna auf seiner Österreich-Seite.
Das Geschäft ist groß. Im März 2026 meldete Klarna mehr als eine Million Händler in 26 Märkten und über 118 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Wie verbreitet der Rechnungskauf auch ohne Zahlungsdienst ist, zeigt der Versandhandel: Bei Otto Austria werden laut Firmenchef Harald Gutschi 80 bis 90 Prozent der Bestellungen auf Rechnung geliefert, wie news.at berichtete.
Kauf auf Rechnung in Zahlen
bis zu 30 Tage
Zahlungsfrist beim Rechnungskauf über Klarna in Österreich, zinsfrei
53 Prozent
Anteil von „Pay Later“ an allen Klarna-Transaktionen in Österreich, laut Klarna
unter 0,5 Prozent
Ausfallrate von Klarna in Österreich, laut Unternehmen
200 Euro
bisherige Untergrenze für Verbraucherkredite; die neue EU-Richtlinie erfasst auch kleinere Beträge
14 Tage
Rücktrittsrecht bei Kreditverträgen nach dem neuen Verbraucherkreditrecht
20. November 2026
Stichtag, ab dem das neue Verbraucherkreditrecht in Österreich gilt
Warum der Rechnungskauf gerade strenger wird
Am 20. November 2026 tritt das Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz in Kraft, kundgemacht am 10. Juni 2026 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 36/2026). Es setzt die EU-Richtlinie 2023/2225 vom 18. Oktober 2023 um. Die alte Richtlinie galt erst ab einem Kreditbetrag von 200 Euro, die neue erfasst ausdrücklich auch „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Modelle und Kleinstbeträge.
Ob ein Rechnungskauf unter das Gesetz fällt, hängt laut Justizministerium von der Größe des Unternehmens und der Dauer des Zahlungsaufschubs ab. Die Wirtschaftskammer nennt „Buy now, pay later“ und den „Kauf auf Rechnung, in 30 Tagen zahlen“ ausdrücklich als Beispiele. Was das im Detail für Ihren Einkauf bedeutet, hat news.at in einem Überblick zu den Änderungen ab 20. November zusammengefasst.
Was das für Online-Shopperinnen und -Shopper heißt
Vor dem Zahlungsaufschub muss der Anbieter künftig Ihre Kreditwürdigkeit prüfen. Fällt das Ergebnis negativ aus, darf er den Aufschub nicht gewähren, Sie müssen dann anders bezahlen. Daten aus sozialen Netzwerken und Gesundheitsdaten dürfen dafür nicht verwendet werden. Entscheidet ein Computer, können Sie verlangen, dass ein Mensch die Entscheidung prüft. Bestellungen vor dem 20. November laufen grundsätzlich nach den alten Regeln weiter.
Teuer wird es erst bei Verzug. Klarna schickt in Österreich nach eigenen Angaben vier Erinnerungen, die erste einen Tag nach Fälligkeit und gebührenfrei. Danach fällt eine Säumnisgebühr an, deren Höhe vom Wert der bestellten Ware abhängt. Bei Fragen zu Mahnungen oder einer abgelehnten Zahlung hilft die Konsumentenberatung der Arbeiterkammer.
Weitere Begriffe aus den Nachrichten erklären wir auf unserer Themenseite Was ist eigentlich …?.
Häufige Fragen zum Kauf auf Rechnung
- Kostet Kauf auf Rechnung etwas?
Bei pünktlicher Zahlung in der Regel nicht. Laut Klarna sind 99 Prozent der Klarna-Transaktionen in Österreich zinsfrei. Kosten entstehen vor allem, wenn Sie zu spät zahlen.
- Ist Klarna ein Kredit?
Ab 20. November 2026 gelten zins- und gebührenfreie Zahlungsaufschübe wie „Buy now, pay later“ in vielen Fällen als Kredit. Ausnahmen gibt es, wenn der Händler den Aufschub selbst gewährt, abhängig von Unternehmensgröße und Dauer.
- Warum wird mein Kauf auf Rechnung abgelehnt?
Anbieter müssen vor dem Zahlungsaufschub die Kreditwürdigkeit prüfen und dürfen ihn bei negativem Ergebnis nicht gewähren. Bei einer automatisierten Entscheidung können Sie eine Prüfung durch einen Menschen verlangen.
- Gelten die neuen Regeln auch für ältere Bestellungen?
Nein, Verträge, die vor dem 20. November 2026 abgeschlossen wurden, laufen grundsätzlich nach dem bisherigen Recht weiter. Sie müssen dafür nichts unternehmen.
Quellen
oesterreich.gv.at (Bundesministerium für Justiz): Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt: Verbraucherkreditrechts-Änderungsgesetz (10.06.2026); Wirtschaftskammer Österreich: E-Commerce: Verbraucherkreditgesetz 2026 im Überblick (03.08.2026); EUR-Lex: Richtlinie (EU) 2023/2225 über Verbraucherkreditverträge (18.10.2023); Klarna: Wikipink Österreich (abgerufen 11.11.2026); Klarna via Business Wire: Klarna knackt Marke von einer Million Händlern (März 2026)