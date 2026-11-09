Zehn Online-Tricks will die EU-Kommission verbieten, Abofallen gehören dazu
Am Mittwoch will die EU-Kommission ihr Gesetz über digitale Fairness vorlegen. Ein vorab bekannt gewordener Entwurf zeigt, welche Online-Tricks künftig in der ganzen EU tabu sein sollen und was sich bei Abos, Gratis-Tests und Spielen für Kinder ändern würde.
Die EU-Kommission will am Mittwoch, 11. November, ein Paket zum Verbraucherschutz beschließen. Kernstück ist laut der Terminvorschau der Kommissionsvertretung in Deutschland ein „Rechtsakt zur digitalen Fairness“, der Digital Fairness Act. Er steht auf der vorläufigen Tagesordnung der wöchentlichen Kommissionssitzung, dazu kommt eine Initiative für die bessere Durchsetzung der bestehenden Verbraucherregeln.
Laut einem vorab bekannt gewordenen Entwurf sollen zehn manipulative Gestaltungstricks im Netz künftig ausnahmslos als unlauter gelten. Dazu gehört, eine Kündigung deutlich schwerer zu machen als den Abschluss, Preise oder Bedingungen einer automatischen Verlängerung zu verstecken, Kundinnen und Kunden mit falschen Angaben zu Knappheit oder Beliebtheit unter Druck zu setzen und Zusatzprodukte bereits vorab im Warenkorb anzukreuzen. Verboten wären auch wiederholte Aufforderungen, eine bereits getroffene Entscheidung zu ändern, verwirrende doppelte Verneinungen und gefälschte Benachrichtigungen, die vorgaukeln, jemand habe sich gemeldet.
Was der Digital Fairness Act bei Abos ändern soll
Für Online-Abos sieht der Entwurf eine verpflichtende Schaltfläche zum Kündigen vor, dazu Erinnerungen vor einer automatischen Verlängerung und das Recht, im Kundendienst mit einem Menschen zu sprechen. Kostenlose Testphasen dürften nicht mehr ohne aktive Zustimmung in ein bezahltes Abo übergehen. Auch sogenanntes Drip Pricing, bei dem im Lauf der Bestellung immer neue Gebühren auftauchen, soll verboten werden, ebenso Rabattangaben, die sich nur auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beziehen.
Wie groß das Problem ist, hat die Kommission bereits 2024 in einem Fitness-Check des EU-Verbraucherrechts untersucht. Demnach hatten 30 Prozent der Menschen, die online eingekauft hatten, Probleme mit einem Kauf oder einer Dienstleistung, über alle Einkaufswege hinweg waren es 25 Prozent. Als Schwachstellen nennt die Kommission auf ihrer Seite zur Überprüfung des Verbraucherrechts unter anderem Dark Patterns, süchtig machendes Design, unfaire Personalisierung, irreführendes Influencer-Marketing und Probleme bei digitalen Verträgen.
Welche Regeln für Kinder, Spiele und KI-Assistenten geplant sind
Ein Schwerpunkt des Entwurfs liegt bei Minderjährigen. Kostenpflichtige Lootboxen und Pay-to-win-Mechaniken in Spielen sollen für sie verboten werden, Spielwährungen müssten ihren Wert in echtem Geld anzeigen und wären für Kinder standardmäßig deaktiviert. Werbung, die auf einem Profil von Minderjährigen beruht, soll für alle Anbieter untersagt werden, nicht nur für sehr große Plattformen. Alle Nutzerinnen und Nutzer sollen zudem Autoplay, aktivitätsfremde Benachrichtigungen und Belohnungen für Serien wie tägliche Streaks abschalten können.
Erstmals soll das EU-Verbraucherrecht auch KI-Einkaufsassistenten regeln. Wer einen solchen Assistenten nutzt, soll festlegen können, welche Käufe eine Freigabe brauchen, bezahlte Empfehlungen müssten gekennzeichnet werden. Bei Verstößen drohen laut Entwurf Strafen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Die Regeln sollen als Verordnung direkt in allen 27 Mitgliedstaaten gelten und die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken aus dem Jahr 2005 ersetzen.
Wie es nach Mittwoch weitergeht
Mit dem Vorschlag der Kommission ist noch nichts beschlossen. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten müssen sich auf einen gemeinsamen Text einigen, erst danach tritt die Verordnung in Kraft. Anwendbar wäre sie laut Entwurf zwölf Monate später. Widerstand ist absehbar: Die deutsche Bundesregierung plädierte in einem Papier dafür, die bestehenden Richtlinien zu ändern, statt eine neue Verordnung zu schaffen.
Was das für Kundinnen und Kunden heißt
Für Kundinnen und Kunden in Österreich ändert sich vorerst nichts, es gelten weiter die bestehenden Regeln. Die geplanten Verbote würden erst nach der Einigung von Parlament und Rat und einer Übergangsfrist von zwölf Monaten greifen. Betroffen wären vor allem Online-Abos, Gratis-Testphasen, Onlineshops mit Knappheitshinweisen und vorangekreuzten Extras sowie Spiele mit Käufen im Spiel. Den genauen Text des Vorschlags will die Kommission am Mittwoch veröffentlichen, einzelne Punkte können sich bis dahin noch ändern.
Quellen
Europäische Kommission, Vertretung in Deutschland: EU-Terminvorschau vom 9. bis 14. November 2026 (6. November 2026)
Europäische Kommission: Fitness Check on EU consumer law on digital fairness, SWD(2024) 230 (Oktober 2024)
Europäische Kommission: Review of EU consumer law (2026)
Weitere Quelle: Euronews, EU-Kommission plant Verbot von zehn manipulativen Online-Designtricks (9. November 2026)