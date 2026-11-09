Zehn Online-Tricks will die EU-Kommission verbieten, Abofallen gehören dazu

Die EU-Kommission will am Mittwoch, 11. November, ein Paket zum Verbraucherschutz beschließen. Kernstück ist laut der Terminvorschau der Kommissionsvertretung in Deutschland ein „Rechtsakt zur digitalen Fairness“, der Digital Fairness Act. Er steht auf der vorläufigen Tagesordnung der wöchentlichen Kommissionssitzung, dazu kommt eine Initiative für die bessere Durchsetzung der bestehenden Verbraucherregeln.

Laut einem vorab bekannt gewordenen Entwurf sollen zehn manipulative Gestaltungstricks im Netz künftig ausnahmslos als unlauter gelten. Dazu gehört, eine Kündigung deutlich schwerer zu machen als den Abschluss, Preise oder Bedingungen einer automatischen Verlängerung zu verstecken, Kundinnen und Kunden mit falschen Angaben zu Knappheit oder Beliebtheit unter Druck zu setzen und Zusatzprodukte bereits vorab im Warenkorb anzukreuzen. Verboten wären auch wiederholte Aufforderungen, eine bereits getroffene Entscheidung zu ändern, verwirrende doppelte Verneinungen und gefälschte Benachrichtigungen, die vorgaukeln, jemand habe sich gemeldet.