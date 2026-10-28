Auch Käufe unter 200 Euro betroffen: Was sich bei Klarna und Ratenkauf jetzt ändert

Am 20. November tritt in Österreich das neue Verbraucherkreditrecht in Kraft. Der Nationalrat hat das Paket am 21. Mai mit den Stimmen der Regierungsparteien beschlossen, es setzt eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2023 um und ersetzt das bisherige Verbraucherkreditgesetz aus 2010. Die wichtigste Änderung für den Alltag: Die bisherige Untergrenze von 200 Euro fällt weg. Damit gilt der Schutz des Kreditrechts künftig auch für kleine Beträge und für Finanzierungen, die nichts kosten.

Ausdrücklich erfasst sind Modelle nach dem Prinzip Buy now, pay later, also jetzt kaufen und später oder in Raten zahlen, wie sie Zahlungsanbieter wie Klarna beim Online-Shopping anbieten. Ein Angebot ist nicht schon deshalb vom Kreditrecht ausgenommen, weil es zinsfrei ist. Entscheidend ist, wie die Finanzierung aufgebaut ist.