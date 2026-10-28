Auch Käufe unter 200 Euro betroffen: Was sich bei Klarna und Ratenkauf jetzt ändert

Später zahlen, in Raten zahlen, auf Rechnung kaufen: Ab 20. November gelten in Österreich neue Regeln für Kredite, und darunter fallen künftig auch kleine Beträge und zinsfreie Angebote wie Buy now, pay later. Was sich beim Online-Shopping ändert, wann eine Bonitätsprüfung den Kauf stoppen kann und welche Ausnahmen bleiben.
Was ab 20. November gilt
Am 20. November tritt in Österreich das neue Verbraucherkreditrecht in Kraft. Der Nationalrat hat das Paket am 21. Mai mit den Stimmen der Regierungsparteien beschlossen, es setzt eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2023 um und ersetzt das bisherige Verbraucherkreditgesetz aus 2010. Die wichtigste Änderung für den Alltag: Die bisherige Untergrenze von 200 Euro fällt weg. Damit gilt der Schutz des Kreditrechts künftig auch für kleine Beträge und für Finanzierungen, die nichts kosten.
Ausdrücklich erfasst sind Modelle nach dem Prinzip Buy now, pay later, also jetzt kaufen und später oder in Raten zahlen, wie sie Zahlungsanbieter wie Klarna beim Online-Shopping anbieten. Ein Angebot ist nicht schon deshalb vom Kreditrecht ausgenommen, weil es zinsfrei ist. Entscheidend ist, wie die Finanzierung aufgebaut ist.
Strengere Bonitätsprüfung
Wer einen Kredit vergibt, muss künftig genauer prüfen, ob Kundinnen und Kunden ihn voraussichtlich wie vereinbart zurückzahlen können. Fällt diese Prüfung negativ aus, darf der Kredit nicht vergeben werden. Das kann bedeuten, dass eine Ratenzahlung oder ein späteres Bezahlen an der Kasse eines Onlineshops abgelehnt wird.
Für die Prüfung gelten klarere Grenzen. Daten aus sozialen Netzwerken und sensible Daten dürfen dafür nicht verwendet werden. Entscheidet ein Computer automatisch, können Sie verlangen, dass ein Mensch eingreift, und eine Erklärung sowie eine Überprüfung der Entscheidung fordern. Führt eine Abfrage in einer Datenbank zur Ablehnung, muss der Kreditgeber Sie unverzüglich und kostenlos darüber informieren, welche Datenbank abgefragt wurde und welche Datenkategorien eine Rolle gespielt haben.
Welche Ausnahmen bleiben
Nicht jeder Kauf auf Rechnung wird damit zum Kredit. Verlangt ein Händler für das spätere Bezahlen weder Zinsen noch Gebühren und muss der volle Preis innerhalb von 50 Tagen nach Lieferung bezahlt werden, kann der Zahlungsaufschub außerhalb der neuen Regeln bleiben. Für bestimmte große Online-Anbieter ist dieser Rahmen enger: Dort muss innerhalb von 14 Tagen bezahlt werden, und die Forderung darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
Bestehende Verträge sind grundsätzlich nicht betroffen. Kredite und Ratenkäufe, die vor dem 20. November abgeschlossen wurden, laufen in der Regel nach den alten Regeln weiter und werden nicht automatisch überprüft oder aufgelöst. Einzelne neue Bestimmungen gelten aber auch für bestimmte laufende, unbefristete Verträge.
Neue Regeln für Werbung und Zustimmung
Auch bei der Werbung wird es strenger. Kreditwerbung muss künftig einen deutlichen Warnhinweis enthalten, etwa „Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld“. Werbung, die suggeriert, ein Kredit verbessere die finanzielle Lage, ist verboten. Für einen Vertragsabschluss braucht es eine ausdrückliche Zustimmung, ein bereits angehaktes Kästchen reicht nicht. Kredite dürfen zudem nicht unaufgefordert gewährt werden, und bei Zahlungsschwierigkeiten müssen Kreditgeber angemessen Nachsicht üben.
Was Sie beim Online-Einkauf merken
Die Neuerung kommt rund eine Woche vor dem Black Friday am 27. November, einem der umsatzstärksten Tage im Onlinehandel. Kundinnen und Kunden dürften an der Kasse vor allem mehr Informationen sehen und häufiger eine Prüfung durchlaufen, bevor eine Raten- oder Späterzahlung freigegeben wird.
Für die Händler bedeutet das mehr Prüf- und Dokumentationsaufwand. Große Anbieter halten das für bewältigbar. Harald Gutschi von Otto Austria verweist darauf, dass sein Unternehmen 80 bis 90 Prozent der Bestellungen auf Rechnung ausliefert. Kleinere Shops könnten den Kauf auf Rechnung dagegen einschränken und stärker auf Kreditkarte oder PayPal setzen.
Quellen: Parlamentskorrespondenz vom 21. Mai 2026, Richtlinie (EU) 2023/2225
Weitere Quellen: Kosmo, Heute, CHG Czernich Rechtsanwälte