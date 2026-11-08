Später zahlen wird schwieriger: Was sich ab 20. November beim Kauf auf Rechnung für Sie ändert

Neu ist, dass auch Zahlungsaufschübe ohne Zinsen und Gebühren als Kredit gelten können. Die Wirtschaftskammer nennt in ihrem Überblick für Onlinehändler ausdrücklich „Buy now, pay later“ und den „Kauf auf Rechnung, in 30 Tagen zahlen“ als Beispiele. Nicht erfasst sind Sofortzahlung, Vorauskasse und gängige Kreditkarten.

Ob ein Rechnungskauf unter das Gesetz fällt, hängt davon ab, wer die Zahlungsfrist gewährt und wie lange sie läuft. Ausgenommen ist laut Paragraf 39 des Gesetzes ein Aufschub, den der Händler selbst gewährt, ohne dass ein Dritter einen Kredit anbietet. Der Preis muss dabei zins- und gebührenfrei sein und spätestens 50 Tage nach der Lieferung vollständig bezahlt werden.

Für große Onlinehändler ist die Grenze enger: Wer kein kleines oder mittleres Unternehmen ist und im Internet verkauft, ist nur dann ausgenommen, wenn innerhalb von 14 Tagen gezahlt wird und kein Dritter die Forderung übernimmt. Bietet ein Zahlungsdienstleister den späteren Bezahlvorgang an, greift die Ausnahme laut Wirtschaftskammer nicht. Wann genau ein Dritter beteiligt ist, sei rechtlich allerdings noch nicht in allen Fällen geklärt.