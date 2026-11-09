Kalte Nächte, warme Betten: Caritas öffnet in Graz 35 zusätzliche Notschlafplätze

Wer in Graz in diesem Winter keinen Schlafplatz hat, findet bei der Caritas 35 zusätzliche Notschlafplätze. Sie stehen von November bis Ende März zur Verfügung, wie die Stadt Graz mitteilt. 25 Betten gibt es für Männer in der Arche 38 am Eggenberger Gürtel 38, zehn für Frauen im FranzisCa in der Georgigasse. Dort können auch mitgebrachte Kinder flexibel untergebracht werden. Beide Angebote sind in bestehende Einrichtungen eingegliedert.

Dazu ist wieder das Caritas-Kältetelefon besetzt. Es ist unter 0676 88015 8111 von November bis Ende März erreichbar, laut Stadt Graz täglich von 18 bis 24 Uhr. Freiwilligen-Teams suchen Menschen auf, die im Freien sind, und bringen bei Bedarf warme Schlafsäcke, Decken, Kleidung, Tee und Snacks.