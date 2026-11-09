Kalte Nächte, warme Betten: Caritas öffnet in Graz 35 zusätzliche Notschlafplätze
Stadt Graz, Land Steiermark und Hilfsorganisationen haben ihre Winternothilfe vorgestellt. Wo die zusätzlichen Betten stehen, wann das Kältetelefon erreichbar ist und was der vergangene Winter gezeigt hat.
Wer in Graz in diesem Winter keinen Schlafplatz hat, findet bei der Caritas 35 zusätzliche Notschlafplätze. Sie stehen von November bis Ende März zur Verfügung, wie die Stadt Graz mitteilt. 25 Betten gibt es für Männer in der Arche 38 am Eggenberger Gürtel 38, zehn für Frauen im FranzisCa in der Georgigasse. Dort können auch mitgebrachte Kinder flexibel untergebracht werden. Beide Angebote sind in bestehende Einrichtungen eingegliedert.
Dazu ist wieder das Caritas-Kältetelefon besetzt. Es ist unter 0676 88015 8111 von November bis Ende März erreichbar, laut Stadt Graz täglich von 18 bis 24 Uhr. Freiwilligen-Teams suchen Menschen auf, die im Freien sind, und bringen bei Bedarf warme Schlafsäcke, Decken, Kleidung, Tee und Snacks.
Wer in Graz bei der Winternothilfe zusammenarbeitet
Stadt Graz, Land Steiermark und Hilfsorganisationen bündeln auch heuer ihre Kräfte. Neben der Caritas erweitern die VinziWerke ihre Kapazitäten mit zusätzlichen Notbetten. Tagsüber bieten die Bahnhofmission und das Marienstüberl der Caritas Betreuung und Unterstützung. VinziWerke-Geschäftsführerin Amrita Böker berichtet laut Stadt von einer steigenden Auslastung der Notschlafstellen und mehr Beratungsbedarf.
„Es ist wichtig, dass in der kalten Jahreszeit niemand im Freien schlafen oder frieren muss“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Ein warmer und sicherer Zufluchtsort sei kein Privileg, sondern ein menschliches Grundbedürfnis.
Wie oft das Kältetelefon im vergangenen Winter gebraucht wurde
Im Winter 2025/26 gingen beim Kältetelefon 808 Anrufe ein. Mehr als 50 Freiwillige waren im Einsatz, 19 Menschen wurden in eine Notschlafstelle vermittelt. Die Zahlen zeigen, dass ein Teil der Hilfe draußen auf der Straße stattfindet, etwa mit Schlafsäcken und warmen Getränken, und nicht jeder Anruf zu einem Bett führt.
Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler formuliert den Anspruch so: „Winterliche Kälte können wir nicht verhindern. Soziale Kälte, die Menschen in die Wohnungslosigkeit treibt, sehr wohl.“
Was das für Grazerinnen und Grazer heißt
Wer obdachlos ist oder kurzfristig keinen Schlafplatz hat, findet bis Ende März zusätzliche Notbetten: Männer in der Arche 38 am Eggenberger Gürtel 38, Frauen und mitgebrachte Kinder im FranzisCa in der Georgigasse. Das Caritas-Kältetelefon ist bis Ende März unter 0676 88015 8111 erreichbar, laut Stadt täglich von 18 bis 24 Uhr. Die Teams fahren zu Menschen, die im Freien übernachten, und helfen mit Schlafsäcken, Decken, Kleidung und warmen Getränken. Tagsüber sind die Bahnhofmission und das Marienstüberl der Caritas Anlaufstellen.