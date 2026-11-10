Netzentgelte – wer trotz 450 Millionen Euro Entlastung ab 2027 mehr fürs Stromnetz zahlt
Die E-Control baut die Stromrechnung um: Ab 2027 zählt nicht mehr nur, wie viel Strom Sie verbrauchen, sondern auch, wie viel Sie auf einmal brauchen. Was hinter den Netzentgelten steckt, warum sie in manchen Bundesländern trotzdem steigen und wer mit einfachen Kniffen sparen kann.
Netzentgelte sind der Preis für den Transport des Stroms vom Kraftwerk bis zur Steckdose. Sie zahlen sie an Ihren regionalen Netzbetreiber, nicht an den Stromlieferanten. Festgelegt werden sie nicht vom Markt, sondern per Verordnung von der Regulierungsbehörde E-Control, für jedes Netzgebiet getrennt.
Ein häufiges Missverständnis: Wer den Stromanbieter wechselt, spart nur beim Energiepreis. An den Netzentgelten ändert ein Wechsel nichts, denn das Netz in Ihrer Region gehört immer demselben Betreiber. Deshalb zahlen Haushalte in Kärnten und Niederösterreich für dieselbe Strommenge unterschiedlich viel.
Woraus sich die Netzentgelte zusammensetzen
Das Netzentgelt besteht aus mehreren Teilen. Der größte ist das Netznutzungsentgelt mit einem fixen Grundpreis pro Jahr und einem Arbeitspreis je verbrauchter Kilowattstunde. Dazu kommen Netzverlustentgelt, Messentgelt und einmalige Entgelte, etwa beim Neuanschluss. Die Regeln stehen in der Systemnutzungsentgelte-Verordnung, die die Regulierungskommission der E-Control erlässt.
Bisher richteten sich die Netzkosten fast nur nach dem Jahresverbrauch. Das ändert sich: Künftig zählt auch, wie viel Leistung ein Haushalt gleichzeitig aus dem Netz zieht. Gemessen wird das über den Smart Meter, maßgeblich ist der höchste Viertelstundenwert. Langfristig sollen Arbeitspreis und dieser neue Leistungspreis je zur Hälfte das Netzentgelt ausmachen, in der ersten Phase hat der Leistungspreis einen Anteil von 40 Prozent.
Netzentgelte in Zahlen
mehr als 20 Prozent
So stark stiegen die Stromnetzentgelte 2025 laut Wirtschaftsministerium.
rund 1 Prozent
Anstieg 2026, gedämpft durch Mittel aus dem Regulierungskonto.
minus 3,6 Prozent
Geplante Senkung 2027 im Österreichschnitt für Haushalte, rund 15 Euro pro Jahr; mit Leistungspreis minus 5,7 Prozent oder rund 24 Euro.
450 Millionen Euro
Stehen laut Ministerium von 2027 bis 2029 zur Dämpfung der Netzkosten bereit.
1. Juli 2028
Spätester Termin, bis zu dem alle Netzbetreiber den Leistungspreis einführen müssen.
500.000
Kundinnen und Kunden nutzen unterbrechbare Tarife, die durch eine neue flexible Netznutzung ersetzt werden.
Warum gerade jetzt alle über Netzentgelte reden
Am 29. Oktober 2026 hat die E-Control die Tarife für 2027 in Begutachtung geschickt. Laut dem Begutachtungsentwurf der E-Control sinken die Netzentgelte für Haushalte im Schnitt, die Begutachtung läuft bis 20. November 2026, danach werden die endgültigen Werte festgelegt. Sie gelten ab Jänner 2027.
Der Schnitt verdeckt große regionale Unterschiede. Im alten System sinken die Entgelte in Niederösterreich um 12 Prozent, in Kärnten steigen sie um 9,6 Prozent. Teurer wird es auch in Tirol samt Innsbruck, in Oberösterreich samt Linz sowie in Graz, günstiger unter anderem in Wien. Das Wirtschaftsministerium verweist auf das Billigstromgesetz, aus dem von 2027 bis 2029 rund 450 Millionen Euro zur Dämpfung der Netzkosten kommen sollen.
Was das für Haushalte heißt
Für einen typischen Haushalt ohne Wärmepumpe oder E-Auto ändert sich wenig: Die E-Control rechnet im Schnitt mit rund 15 Euro weniger pro Jahr, nach der Umstellung auf den Leistungspreis mit rund 24 Euro. Wann die Umstellung kommt, entscheidet Ihr Netzbetreiber, frühestens ab 1. Jänner 2027, spätestens ab 1. Juli 2028.
Mehr zahlen kann, wer viel Leistung auf einmal braucht. Wer sein E-Auto mit 11 statt 4 Kilowatt lädt, hat nach der Umstellung höhere Netzentgelte. Wer zweimal täglich für je zwei Stunden eine Drosselung erlaubt, bekommt 75 Prozent Rabatt auf den Leistungspreis. Ab 1. Oktober 2027 gibt es zudem einen Netzrabatt für Strom, der von Oktober bis März zwischen 23 und 5 Uhr bezogen wird, wie news.at über die Tarifreform berichtete.
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Die Positionen
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) verweist darauf, dass neue Leitungen mit der Strommarktreform schneller dort gebaut werden sollen, wo sie gebraucht werden. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll nannte die Senkung eine „gute Nachricht“ und betonte, bestehende Netze müssten besser genutzt werden. FPÖ-Energiesprecher Paul Hammerl sieht dagegen „keine nachhaltige Netzkostensenkung, sondern eine billige Werbenummer“.
Häufige Fragen zu Netzentgelten
- Kann ich Netzentgelte durch einen Anbieterwechsel sparen?
Nein. Netzentgelte zahlen Sie an den Netzbetreiber Ihrer Region, unabhängig vom Stromlieferanten. Ein Wechsel senkt nur den Energiepreis.
- Wer legt die Netzentgelte in Österreich fest?
Die Regulierungskommission der E-Control legt sie per Verordnung fest, für jeden Verteilnetzbetreiber getrennt. Die Tarife für 2027 sind bis 20. November 2026 in Begutachtung.
- Was ist der Leistungspreis beim Strom?
Ein Entgelt dafür, wie viel Leistung ein Haushalt gleichzeitig aus dem Netz bezieht. Maßgeblich ist der höchste Viertelstundenwert, den der Smart Meter misst. Die Netzbetreiber müssen ihn spätestens ab 1. Juli 2028 verrechnen.
- Werden die Netzentgelte 2027 billiger?
Im Österreichschnitt ja, laut Entwurf um 3,6 Prozent oder rund 15 Euro pro Jahr. In einzelnen Regionen wie Kärnten steigen sie aber, die endgültigen Werte folgen nach der Begutachtung.
Quellen
E-Control: Begutachtungsentwurf Systemnutzungstarife-Verordnung 2027 (29.10.2026); E-Control: Komponenten der Strom- und Gasnetzentgelte (2026); Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus: Billigstromgesetz zeigt Wirkung (29.10.2026); APA/news.at: Netzentgelte für Strom sinken 2027 im Großteil Österreichs (29.10.2026); APA/news.at: Reform der Stromnetztarife ab 1. Jänner 2027 in Kraft (12.10.2026)