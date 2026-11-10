Netzentgelte – wer trotz 450 Millionen Euro Entlastung ab 2027 mehr fürs Stromnetz zahlt

Netzentgelte sind der Preis für den Transport des Stroms vom Kraftwerk bis zur Steckdose. Sie zahlen sie an Ihren regionalen Netzbetreiber, nicht an den Stromlieferanten. Festgelegt werden sie nicht vom Markt, sondern per Verordnung von der Regulierungsbehörde E-Control, für jedes Netzgebiet getrennt.

Ein häufiges Missverständnis: Wer den Stromanbieter wechselt, spart nur beim Energiepreis. An den Netzentgelten ändert ein Wechsel nichts, denn das Netz in Ihrer Region gehört immer demselben Betreiber. Deshalb zahlen Haushalte in Kärnten und Niederösterreich für dieselbe Strommenge unterschiedlich viel.