Turkish Airlines ist laut den Skytrax World Airline Awards Europas beste Airline, Austrian Airlines landet auf Platz neun und ist zugleich die pünktlichste der zehn. Das Ranking mit Stärken, Schwächen und Verbindungen ab Österreich.
Europas beste Airline kommt aus Istanbul. Turkish Airlines liegt bei den Skytrax World Airline Awards 2026 weltweit auf Platz fünf und damit vor allen anderen europäischen Fluggesellschaften. Dahinter folgen Air France und Lufthansa. Austrian Airlines erreicht unter den europäischen Airlines Platz neun, ist aber laut dem Datenanbieter Cirium die pünktlichste Airline in diesen Top 10.
Unser Ranking zeigt, was die zehn Airlines auszeichnet, wo ihre Schwächen liegen und wie Sie sie ab Österreich erreichen. Die Reihenfolge stammt aus Daten, nicht aus einer eigenen Bewertung der Redaktion.
So ist das Ranking entstanden
Reihenfolge
Platzierung der europäischen Airlines im weltweiten Ranking der Skytrax World Airline Awards 2026, vergeben am 18. September 2026 in London. Grundlage ist eine Befragung von Passagierinnen und Passagieren aus dem Zeitraum September 2025 bis August 2026.
Ergänzende Daten
Skytrax-Regional- und Kategoriepreise 2026 sowie die Pünktlichkeitswerte des Cirium On-Time Performance Review 2025 (Anteil der Ankünfte mit weniger als 15 Minuten Verspätung). Sie fließen in Stärken und Schwächen ein, ändern aber nicht die Reihenfolge.
Ab Österreich
Verbindungen laut Airline-Websites, Flughafen Wien und den Winterflugplänen 2026/27 der Flughäfen Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt. Flugpläne können sich ändern.
Stand
Daten vom 20. Oktober 2026
Platz 1: Turkish Airlines
Die Airline mit Drehkreuz Istanbul und Mitglied der Star Alliance liegt im Skytrax-Weltranking auf Platz fünf und wurde zum elften Mal zur besten Airline Europas gewählt. Dazu kommen 2026 unter anderem die Preise für die beste Business Class und die beste Economy Class in Europa.
Stärken: Bordservice und Verpflegung in beiden Klassen, ein sehr großes Streckennetz über Istanbul. Schwächen: Bei der Pünktlichkeit reicht es laut Cirium mit 81,41 Prozent nur für Platz acht in Europa, fast jede Reise führt über einen Umstieg in Istanbul. Für wen: Reisende nach Asien, Afrika und in den Nahen Osten, die Wert auf Service legen. Ab Österreich: Wien-Istanbul sowie täglich Salzburg-Istanbul.
Platz 2: Air France
Air France verbesserte sich im Weltranking von Platz acht auf Platz sieben und wurde laut eigenen Angaben zum sechsten Mal in Folge beste Airline Westeuropas. Neu ist der Titel für die weltweit beste First Class. Drehkreuz ist Paris-Charles de Gaulle, die Airline gehört zu SkyTeam.
Stärken: Premium-Produkt auf der Langstrecke, großes Langstreckennetz über Paris. Schwächen: Im günstigsten Europa-Tarif ist laut Air France nur eine kleine Tasche bis 40 mal 30 mal 15 Zentimeter inklusive, ein Handgepäckstück kostet extra. In Ciriums europäischen Top 10 der Pünktlichkeit fehlt Air France. Für wen: Langstreckenreisende, die Komfort suchen. Ab Österreich: Wien-Paris-Charles de Gaulle.
Platz 3: Lufthansa
Die größte Airline der Lufthansa-Gruppe, zu der auch Austrian Airlines gehört, steht im Weltranking auf Platz 14. Skytrax zeichnete sie 2026 als familienfreundlichste Airline Europas aus, dazu für das Essen in der First Class. Die First-Class-Lounge in Frankfurt gilt als beste in Europa.
Stärken: Zwei Drehkreuze in Frankfurt und München, in der Business Class auf Europastrecken bleibt der Mittelsitz frei. Schwächen: Im Tarif Economy Basic ist nur ein persönlicher Gegenstand inklusive, auch Light enthält keinen Koffer. Bei Ciriums Pünktlichkeitswertung kommt Lufthansa nicht unter die besten zehn in Europa. Für wen: Familien und Reisende aus den Bundesländern, die über Deutschland umsteigen. Ab Österreich: Graz-Frankfurt und Graz-München, Linz-Frankfurt und Salzburg-Frankfurt. Ab Wien fliegt Austrian Airlines zu den Lufthansa-Drehkreuzen.
Platz 4: Iberia
Iberia kletterte im Weltranking von Platz 20 auf Platz 16 und gewann 2026 den Preis für das beste Personal in Europa. Die spanische Airline aus der Oneworld-Allianz fliegt vom Drehkreuz Madrid und ist zugleich sehr pünktlich: Laut Cirium kamen 2025 rund 83,5 Prozent der Flüge rechtzeitig an, Platz vier in Europa und Platz sechs weltweit.
Stärken: Pünktlichkeit, freundliches Personal, großes Netz nach Lateinamerika. Schwächen: Außer in der Kategorie Personal keine Preise für Kabine oder Lounge, ab Österreich nur eine Strecke. Für wen: Reisende nach Spanien und Südamerika. Ab Österreich: Wien-Madrid.
Platz 5: Virgin Atlantic
Die britische Airline vom Flughafen London-Heathrow steht auf Platz 18 der Welt und hat laut Skytrax die beste Premium Economy Europas sowie die beste Business-Class-Lounge Europas. Cirium zeichnete sie als Airline mit der stärksten Verbesserung aus: Der Anteil pünktlicher Ankünfte stieg von 74,02 Prozent im Jahr 2024 auf 83,45 Prozent im Jahr 2025.
Stärken: Premium Economy und Lounge, deutlich bessere Pünktlichkeit. Schwächen: Fast nur Langstrecke, kein Flug ab Österreich. Für wen: Reisende in die USA und die Karibik, die in London umsteigen. Ab Österreich: Nur mit Zubringer nach London-Heathrow, Virgin Atlantic selbst verweist dazu auf Partnerairlines.
Platz 6: Swiss
Swiss ist im Weltranking von Platz 11 auf Platz 19 gefallen, bleibt aber unter den besten zehn Europas. 2026 wurde die Lufthansa-Tochter mit Drehkreuz Zürich zur saubersten Airline Europas gewählt.
Stärken: Sauberkeit an Bord, in der Economy Class gibt es laut Swiss Wasser und Schokolade gratis. Schwächen: Deutlicher Rückgang in der Passagierwertung, im Tarif Light sind weder Handgepäckstück noch Koffer inklusive. Für wen: Reisende, die über Zürich umsteigen. Ab Österreich: Täglich Graz-Zürich.
Platz 7: British Airways
British Airways ist der größte Verlierer unter den Top 10: Im Weltranking rutschte die Oneworld-Airline von Platz 13 auf Platz 23, einen Skytrax-Preis gewann sie 2026 nicht. Für Reisende aus Österreich bleibt sie wegen ihres Netzes wichtig.
Stärken: Viele Verbindungen ab Österreich, in der Economy auf Europastrecken laut Airline Wasser und Snack gratis, WLAN auf den meisten Flugzeugen. Schwächen: Starker Rückgang in der Passagierwertung, nicht unter Ciriums pünktlichsten zehn in Europa. Für wen: London-Reisende und Umsteiger nach Nordamerika. Ab Österreich: Wien-London-Heathrow, Graz-London-Gatwick dreimal pro Woche, im Skiwinter zusätzlich Innsbruck-Gatwick sowie Salzburg-Gatwick und an Wochenenden Salzburg-Heathrow.
Platz 8: KLM
Die niederländische SkyTeam-Airline mit Drehkreuz Amsterdam-Schiphol verlor im Weltranking drei Plätze und steht auf Platz 24. Eine Kategorie gewann sie 2026 nicht.
Stärken: Im Tarif Light sind laut KLM neben einer kleinen Tasche auch ein Handgepäckstück sowie Snack und Getränk inklusive, großes Netz über Amsterdam. Schwächen: Keine Auszeichnung, nicht unter den pünktlichsten zehn Europas. Für wen: Reisende in die Niederlande und Umsteiger nach Nordamerika und Asien. Ab Österreich: Wien-Amsterdam.
Platz 9: Austrian Airlines
Austrian Airlines rutschte im Weltranking von Platz 23 auf Platz 27, hat aber laut Skytrax die beste Kabinencrew Europas. Bei der Pünktlichkeit liegt die Airline 2025 mit 83,74 Prozent laut Cirium auf Platz drei in Europa und damit vor allen anderen Airlines dieses Rankings.
Stärken: Kabinencrew, Pünktlichkeit, dichtes Nonstop-Netz ab Wien. Schwächen: Im Tarif Economy Light ist nur ein Handgepäckstück bis acht Kilogramm inklusive, ein Koffer kostet laut Airline ab 60 Euro. Graz-Wien wird am 23. Oktober eingestellt. Für wen: Alle, die nonstop ab Wien fliegen wollen. Ab Österreich: Drehkreuz Wien, Zubringer aus Innsbruck und Klagenfurt. Mehr zur Airline lesen Sie in unserem Porträt von Austrian Airlines.
Platz 10: Finnair
Finnair fällt im Weltranking von Platz 25 auf Platz 33, wurde aber 2026 erneut beste Airline Nordeuropas und hat dort auch die beste Kabinencrew. Bei Cirium erreicht sie mit 79,67 Prozent den zehnten Platz in Europa. Drehkreuz ist Helsinki, Allianz Oneworld.
Stärken: Kurze Wege in Helsinki, gute Verbindungen nach Lappland und Asien. Schwächen: Der günstigste Europa-Tarif Superlight enthält nur eine kleine Tasche bis acht Kilogramm, WLAN kostet extra. Für wen: Reisende nach Skandinavien, Lappland und Asien. Ab Österreich: Wien-Helsinki, im Skiwinter samstags auch Innsbruck-Helsinki und Salzburg-Helsinki.
Knapp dahinter: LOT, Vueling und Iberia Express
Einige Airlines gewannen 2026 Regionalpreise, schafften es im Weltranking aber nicht unter die besten zehn Europas. LOT Polish Airlines wurde beste Airline Mitteleuropas und steht weltweit auf Platz 44. Vueling ist laut Skytrax die beste Billigairline Europas und liegt auf Platz 39. Die pünktlichste Airline Europas war 2025 laut Cirium die spanische Iberia Express mit 88,94 Prozent, gefolgt von SAS mit 86,09 Prozent.
Fazit: Welche Airline für Reisende aus Österreich
Wer Service an Bord am höchsten gewichtet, ist bei Turkish Airlines und Air France am besten aufgehoben. Wer pünktlich und ohne Umstieg ab Wien ankommen will, fährt mit Austrian Airlines gut: Keine andere Airline dieser Top 10 war 2025 pünktlicher. Achten Sie bei allen Airlines auf den Tarif, denn in den günstigsten Europa-Tarifen ist oft nur eine kleine Tasche inklusive.
Kommt Ihr Flug trotzdem zu spät, hilft unser Ratgeber Fluggastrechte: Bis zu 600 Euro bei Verspätung. Weitere Porträts, Rankings und Nachrichten finden Sie auf unserer Themenseite Luftfahrt & Flugreisen.
Quellen: Skytrax World Airline Awards 2026 (Weltranking und Kategoriepreise), Cirium On-Time Performance Review 2025, Websites und Pressemitteilungen von Turkish Airlines, Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic, Swiss, British Airways, KLM, Austrian Airlines, Finnair und LOT, Flughafen Wien, Winterflugpläne 2026/27 der Flughäfen Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt