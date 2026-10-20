Europas beste Airline kommt aus Istanbul. Turkish Airlines liegt bei den Skytrax World Airline Awards 2026 weltweit auf Platz fünf und damit vor allen anderen europäischen Fluggesellschaften. Dahinter folgen Air France und Lufthansa. Austrian Airlines erreicht unter den europäischen Airlines Platz neun, ist aber laut dem Datenanbieter Cirium die pünktlichste Airline in diesen Top 10.

Unser Ranking zeigt, was die zehn Airlines auszeichnet, wo ihre Schwächen liegen und wie Sie sie ab Österreich erreichen. Die Reihenfolge stammt aus Daten, nicht aus einer eigenen Bewertung der Redaktion.