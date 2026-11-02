Streik am Flughafen oder bei der Airline: Diese Rechte haben Passagiere

Eine Ausgleichszahlung gibt es laut der Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf), wenn Sie drei Stunden oder mehr verspätet am Endziel ankommen oder wenn ein gestrichener Flug nicht mindestens zwei Wochen vor dem Abflug abgesagt wurde. Die Höhe richtet sich nach der Entfernung: 250 Euro bis 1.500 Kilometer, 400 Euro für längere Flüge innerhalb der EU und für Flüge zwischen 1.500 und 3.500 Kilometern, 600 Euro darüber.

Die Regeln gelten laut apf für Flüge ab einem Flughafen in der EU und für Flüge aus einem Drittstaat in die EU, wenn die Airline ihren Sitz in der EU hat. Sie gelten für Individualreisen ebenso wie für Pauschalreisen.

Bei Streiks kommt es auf die Begründung der Airline an. Beruft sie sich auf außergewöhnliche Umstände, muss sie diese belegen. Lassen Sie sich nicht mit einem pauschalen Hinweis auf einen Streik abspeisen, sondern verlangen Sie eine nachvollziehbare Begründung. Wie Sie die Entschädigung berechnen und einfordern, erklärt unser Ratgeber Fluggastrechte: Bis zu 600 Euro bei Verspätung und was die EU-Reform ändert.