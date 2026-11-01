Sperre der Arlbergstrecke im November: So kommen Bahnreisende nach Vorarlberg

Wer im November mit dem Zug zwischen Tirol und Vorarlberg oder weiter in die Schweiz unterwegs ist, muss umplanen. Die ÖBB sperren die Arlbergstrecke für mehrere Tage komplett. Wann genau, welche Ersatzbusse fahren und was für Fern- und Nachtzüge gilt.
Wann und wo die Strecke gesperrt ist
Die Arlbergstrecke ist laut ÖBB von Mittwoch, 18. November, 9.15 Uhr, bis Sonntag, 22. November 2026, zwischen Ötztal und Bludenz komplett gesperrt. Grund sind umfassende Bauarbeiten, auf dem Aushang der ÖBB ist von einer Modernisierung die Rede. Laut dem Aushang endet die Sperre in der Nacht auf Montag, 23. November, um 4 Uhr früh.
Betroffen sind damit alle Züge über den Arlberg, vom Nahverkehr im Tiroler Oberland bis zu den Verbindungen von Wien und Innsbruck nach Vorarlberg und Zürich. Zwischen Ötztal und Bludenz beziehungsweise Sargans in der Schweiz fahren in dieser Zeit Busse statt Zügen.
Wie der Ersatzverkehr funktioniert
Für Fernreisende setzen die ÖBB zwischen Ötztal und Bludenz oder Sargans zwei Arten von Bussen ein: direkte Busse, die ohne Zwischenhalt durchfahren, und Busse, die unterwegs an den Bahnhöfen halten. Im Nahverkehr ersetzen Busse zwischen Ötztal, Roppen, Imst-Pitztal, Imsterberg, Schönwies und Landeck-Zams alle Regionalzüge. Wer in die Schweiz will, steigt laut ÖBB in Ötztal in den Bus nach Sargans und hat dort Anschluss Richtung Zürich.
Der Fahrplan der Ersatzbusse ist bereits veröffentlicht. Darin weisen die ÖBB darauf hin, dass Fahrräder nur begrenzt mitgenommen werden können und Tickets im Bus nur eingeschränkt erhältlich sind. Fahrkarten sollten also vorab gekauft werden.
Was für Railjet, Nightjet und Eurocity gilt
Zwischen Bludenz und Feldkirch fallen Railjet-Xpress-Züge aus. Als Ersatz fahren laut ÖBB von 18. bis 20. November an den Nachmittagen je Richtung drei zusätzliche Regionalexpress-Verbindungen. Die Nachtzüge werden während der Sperre großräumig über Deutschland umgeleitet, zusätzlich gibt es Ersatzverbindungen zwischen Salzburg und Bludenz.
Der Eurocity Transalpin mit den Zugnummern 163 und 164 fährt zwischen Graz und Ötztal mit einer Ersatzgarnitur ohne Panoramawagen. Der Halt in Radstadt entfällt, weil die Garnitur nicht barrierefrei ist. Zwischen Bischofshofen, Radstadt und Schladming fährt deshalb ein Bus.
Worauf Reisende achten sollten
Die genauen Verbindungen für den jeweiligen Reisetag zeigt der Fahrplan der ÖBB. Weil Busse auf der Straße über den Arlberg länger brauchen als der Zug durch den Tunnel, lohnt es sich, Anschlüsse und Umstiege vor der Fahrt zu prüfen und mehr Zeit einzuplanen.
Die Sperre fällt in die Wochen vor dem Start der Wintersaison. Wer für diese Tage eine Anreise in die Skigebiete am Arlberg oder in Vorarlberg plant, sollte die Ersatzfahrpläne frühzeitig ansehen. Ab Montag, 23. November, sollen die Züge wieder regulär über den Arlberg fahren.
Quellen
ÖBB: Bauarbeiten Arlbergstrecke (2026)
ÖBB: Aushang Arlbergsperre 18. bis 23. November 2026 (2026)
ÖBB: Arlbergsperre von 18.11.2026 bis 22.11.2026, Fahrplan Schienenersatzverkehr (24. September 2026)