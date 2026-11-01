Sperre der Arlbergstrecke im November: So kommen Bahnreisende nach Vorarlberg

Die Arlbergstrecke ist laut ÖBB von Mittwoch, 18. November, 9.15 Uhr, bis Sonntag, 22. November 2026, zwischen Ötztal und Bludenz komplett gesperrt. Grund sind umfassende Bauarbeiten, auf dem Aushang der ÖBB ist von einer Modernisierung die Rede. Laut dem Aushang endet die Sperre in der Nacht auf Montag, 23. November, um 4 Uhr früh.

Betroffen sind damit alle Züge über den Arlberg, vom Nahverkehr im Tiroler Oberland bis zu den Verbindungen von Wien und Innsbruck nach Vorarlberg und Zürich. Zwischen Ötztal und Bludenz beziehungsweise Sargans in der Schweiz fahren in dieser Zeit Busse statt Zügen.