Eine nachträgliche Preiserhöhung ist laut Konsumentenportal des Sozialministeriums nur zulässig, wenn sie im Pauschalreisevertrag ausdrücklich vorgesehen ist. Der Vertrag muss außerdem eine nachvollziehbare Berechnungsmethode enthalten und auf das Recht der Reisenden auf Preissenkungen hinweisen. Fehlt eine solche Klausel, darf der Veranstalter den Preis nicht nachträglich anheben.

Als Grund zählen nur bestimmte Kostenfaktoren: Treibstoff- oder Energiekosten, Steuern und Abgaben sowie Wechselkurse. Der Veranstalter muss die Erhöhung spätestens 20 Tage vor Beginn der Reise mitteilen und nachvollziehbar begründen. Eine Nachforderung wenige Tage vor dem Abflug oder erst am Urlaubsort ist damit nicht zulässig. Grundlage ist das österreichische Pauschalreisegesetz, das die EU-Pauschalreiserichtlinie umsetzt.

Die wichtigste Grenze liegt bei acht Prozent. Übersteigt die Preiserhöhung acht Prozent des gesamten Reisepreises, dürfen Sie kostenlos vom Vertrag zurücktreten. Bei einer Familienreise um 2.000 Euro liegt diese Schwelle bei 160 Euro. Kann eine Pauschalreise wegen unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände nicht stattfinden, können Reisende und Veranstalter ebenfalls kostenlos zurücktreten, bereits Bezahltes wird dann vollständig erstattet.