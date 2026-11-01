Flugverspätung wegen Schnee: Wann die Airline zahlen muss und wann nicht

Verspätet sich Ihr Flug wegen Schnee oder Eis, muss die Airline Sie in jedem Fall versorgen: mit Essen und Getränken und, wenn Sie über Nacht festsitzen, mit einem Hotelzimmer samt Transfer. Dieser Anspruch bleibt auch dann bestehen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, wie die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) festhält. Für Flüge bis 1.500 Kilometer gilt das ab zwei Stunden Verspätung beim Abflug.

Eine Entschädigung von 250 bis 600 Euro ist dagegen keine Selbstverständlichkeit. Sie entfällt, wenn die Airline nachweisen kann, dass die Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch mit allen zumutbaren Maßnahmen nicht hätten vermeiden lassen. Als Beispiel nennt die apf Wetterbedingungen, die die Durchführung des Fluges unmöglich machen, etwa Wirbelstürme, Hagel, starke Gewitter oder Vulkanasche. Schnee steht nicht ausdrücklich auf dieser Liste. Ob ein Wintertag die Airline entlastet, hängt deshalb vom Einzelfall ab, und die Beweislast liegt bei der Fluggesellschaft.