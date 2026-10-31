Weihnachtsmärkte in Wien: Wann Schönbrunn und der Rathausplatz heuer öffnen

Der Advent rückt näher, und in Wien stehen die ersten Hütten bald bereit. Wann die Märkte in Schönbrunn und auf dem Rathausplatz öffnen, wie lange sie offen haben und was heuer neu ist.
Schönbrunn und Rathausplatz: die Termine
Den Anfang macht der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn. Er öffnet laut Schloss Schönbrunn am 6. November 2026 im Ehrenhof und bleibt bis 6. Jänner 2027, der Eintritt ist frei. Laut Veranstalter hat der Markt mit mehr als 90 Hütten bis 23. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr und ab 25. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr.
Eine Woche später folgt der Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus. Er öffnet laut Veranstalter am 13. November 2026 und dauert bis 26. Dezember. Geöffnet ist täglich von 10 bis 22 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 18.30 Uhr. Anders als in Schönbrunn endet der Markt auf dem Rathausplatz also schon kurz nach Weihnachten.
Was auf dem Rathausplatz heuer anders ist
Seit heuer trägt der Christkindlmarkt die Auszeichnung ÖkoEventPLUS. Laut Veranstalter stammen 75 Prozent der angebotenen Produkte, Speisen und Getränke aus biologischem und nachhaltigem Anbau.
Besonders in den Mittelpunkt rückt heuer der Herzerlbaum. Von der Dämmerung bis 21 Uhr startet laut der Übersicht der Höhepunkte jede halbe Stunde ein Herzflug, der von einem 13 Meter hohen Turm an einem Seil über den Platz führt.
Eislaufen, Turmblasen und Adventsingen
Der Eistraum am Christkindlmarkt öffnet ebenfalls am 13. November und bleibt länger als der Markt selbst, nämlich bis 6. Jänner 2027. Eislaufen lässt sich täglich von 10 bis 22 Uhr, am 24. Dezember bis 18.30 Uhr, zu Silvester bleibt die Eisfläche geschlossen.
Von 27. November bis 23. Dezember gibt es täglich Turmblasen, jeweils von 19 bis 19.30 Uhr und von 20 bis 20.30 Uhr. An den vier Adventwochenenden findet von Freitag bis Sonntag zwischen 15.30 und 19 Uhr das 44. Internationale Adventsingen statt, laut Veranstalter mit mehr als 85 Chören.
Worauf Besucherinnen und Besucher achten sollten
Die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts in Schönbrunn sind nicht dieselben wie jene des Schlosses, das täglich von 8.30 bis 17.30 Uhr besichtigt werden kann. Auf dem Schlossgelände läuft im selben Zeitraum zudem die Lichtershow Imperial Lights, eine eigene Veranstaltung ab 16.30 Uhr.
Neben Schönbrunn und dem Rathausplatz gibt es in Wien zahlreiche weitere Advent- und Weihnachtsmärkte, etwa auf der Freyung, am Spittelberg, auf dem Karlsplatz oder auf dem Maria-Theresien-Platz. Sie werden von unterschiedlichen Veranstaltern betrieben, die Termine und Öffnungszeiten auf ihren eigenen Seiten bekannt geben. Wer mehrere Märkte besuchen will, sollte die Zeiten daher vorab einzeln prüfen.
Quellen
Schloss Schönbrunn: Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn 2026 (2026)
Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn: Weihnachten in Wien, Öffnungszeiten (2026)
Wiener Christkindlmarkt: Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz (2026)
Wiener Christkindlmarkt: Christkindlmarkt (2026)
Wiener Christkindlmarkt: Höhepunkte (2026)