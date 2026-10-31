Weihnachtsmärkte in Wien: Wann Schönbrunn und der Rathausplatz heuer öffnen

Den Anfang macht der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn. Er öffnet laut Schloss Schönbrunn am 6. November 2026 im Ehrenhof und bleibt bis 6. Jänner 2027, der Eintritt ist frei. Laut Veranstalter hat der Markt mit mehr als 90 Hütten bis 23. Dezember täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr und ab 25. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr.

Eine Woche später folgt der Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus. Er öffnet laut Veranstalter am 13. November 2026 und dauert bis 26. Dezember. Geöffnet ist täglich von 10 bis 22 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 18.30 Uhr. Anders als in Schönbrunn endet der Markt auf dem Rathausplatz also schon kurz nach Weihnachten.