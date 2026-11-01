Fenstertage 2027: So machen Sie aus wenigen Urlaubstagen lange Auszeiten

Im Jahr 2027 gibt es in Österreich genau drei klassische Fenstertage, also einzelne Arbeitstage zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Das ergibt sich aus den Feiertagsterminen, die etwa Advantage Austria, die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer, veröffentlicht. Zwei davon liegen im Mai: Freitag, 7. Mai, nach Christi Himmelfahrt und Freitag, 28. Mai, nach Fronleichnam. Mit je einem Urlaubstag entstehen daraus zwei verlängerte Wochenenden von Donnerstag bis Sonntag.

Der dritte Fenstertag ist Montag, 25. Oktober. Weil der Nationalfeiertag 2027 auf einen Dienstag fällt, reicht ein freier Montag für vier Tage am Stück, von Samstag, 23., bis Dienstag, 26. Oktober.