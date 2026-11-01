Fenstertage 2027: So machen Sie aus wenigen Urlaubstagen lange Auszeiten

Wer den Urlaub für 2027 plant, sollte jetzt in den Kalender schauen. Das kommende Jahr ist bei den Feiertagen eher sparsam, einige Kombinationen bringen aber mit wenigen Urlaubstagen viel freie Zeit.
Die drei echten Fenstertage 2027
Im Jahr 2027 gibt es in Österreich genau drei klassische Fenstertage, also einzelne Arbeitstage zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Das ergibt sich aus den Feiertagsterminen, die etwa Advantage Austria, die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer, veröffentlicht. Zwei davon liegen im Mai: Freitag, 7. Mai, nach Christi Himmelfahrt und Freitag, 28. Mai, nach Fronleichnam. Mit je einem Urlaubstag entstehen daraus zwei verlängerte Wochenenden von Donnerstag bis Sonntag.
Der dritte Fenstertag ist Montag, 25. Oktober. Weil der Nationalfeiertag 2027 auf einen Dienstag fällt, reicht ein freier Montag für vier Tage am Stück, von Samstag, 23., bis Dienstag, 26. Oktober.
Warum 2027 ein schwaches Feiertagsjahr ist
Österreich hat 13 gesetzliche Feiertage, die laut Arbeiterkammer Wien arbeitsfrei sind. 2027 fallen gleich vier davon auf ein Wochenende: der Staatsfeiertag am 1. Mai auf einen Samstag, Mariä Himmelfahrt am 15. August auf einen Sonntag sowie Christtag und Stefanitag auf Samstag und Sonntag. Einen Ersatz für Feiertage am Wochenende gibt es nicht.
Dazu kommt, dass Heiliger Abend und Silvester 2027 auf einen Freitag fallen. Beide sind laut Wirtschaftskammer keine gesetzlichen Feiertage, auch wenn viele Kollektivverträge an diesen Tagen früher Schluss vorsehen. Auch Karfreitag, 26. März, ist ein normaler Arbeitstag. Lange Wochenenden ohne Urlaubstag gibt es dennoch: zu Neujahr, das auf einen Freitag fällt, zu Ostern und Pfingsten sowie Ende Oktober, weil Allerheiligen 2027 ein Montag ist.
Mit vier Urlaubstagen neun Tage frei
Die größte Hebelwirkung haben die Wochen nach Ostern und Pfingsten. Ostermontag ist der 29. März: Wer von Dienstag, 30. März, bis Freitag, 2. April, Urlaub nimmt, hat mit vier Urlaubstagen neun freie Tage von Samstag, 27. März, bis Sonntag, 4. April. Dieselbe Rechnung geht zu Pfingsten auf: Mit Urlaub von 18. bis 21. Mai ist man von Samstag, 15., bis Sonntag, 23. Mai, frei.
Der Mai ist 2027 insgesamt ein guter Urlaubsmonat. Kombiniert man den Fenstertag am 7. Mai, die Pfingstwoche und den Fenstertag am 28. Mai, kommt man mit sechs Urlaubstagen auf 17 freie Tage. Wer Anfang Jahr noch Urlaub übrig hat, kann sich mit Montag, 4., und Dienstag, 5. Jänner, die Tage von Neujahr bis Heilige Drei Könige freihalten, das sind sechs Tage am Stück für zwei Urlaubstage.
Herbst, Advent und Weihnachten
Im Herbst liegen Nationalfeiertag und Allerheiligen 2027 nur sechs Tage auseinander. Mit vier Urlaubstagen, dem Fenstertag am 25. Oktober und den Tagen von 27. bis 29. Oktober, ergeben sich zehn freie Tage von Samstag, 23. Oktober, bis Montag, 1. November. Rund um Mariä Empfängnis am Mittwoch, 8. Dezember, bringen zwei Urlaubstage davor oder danach jeweils fünf freie Tage, mit allen vier Tagen der Woche sind es neun.
Zu Weihnachten braucht man 2027 mehr Urlaub als sonst. Weil Christtag und Stefanitag auf das Wochenende fallen und Heiliger Abend und Silvester Arbeitstage sind, sind sechs Urlaubstage nötig, um von 24. Dezember bis 2. Jänner 2028 durchgehend frei zu haben. Dafür ist Neujahr 2028 ein Samstag.
Was Familien bei den Schulferien beachten sollten
Familien mit Schulkindern sind an die Ferien gebunden. Laut dem Ferienkalender 2026/27 auf oesterreich.gv.at dauern die Osterferien von 20. bis 29. März 2027, die Pfingstferien von 15. bis 17. Mai. Die Semesterferien beginnen in Wien und Niederösterreich am 1. Februar, im Burgenland und in Kärnten am 8. Februar und in den übrigen Bundesländern am 15. Februar.
Die Sommerferien starten im Burgenland, in Niederösterreich und Wien am 3. Juli 2027, in den anderen sechs Bundesländern eine Woche später am 10. Juli. Wer Urlaub mit Kindern plant, kommt um diese Zeiten nicht herum, sollte aber mit höherer Nachfrage bei Unterkünften und auf den Straßen rechnen. Die beiden Fenstertage im Mai liegen dagegen außerhalb der Schulferien und eignen sich für kurze Ausflüge.
Quellen
Advantage Austria (Wirtschaftskammer Österreich): Feiertage und Ferientermine (24. November 2025)
Arbeiterkammer Wien: Feiertagsruhe (2026)
Wirtschaftskammer Österreich: Arbeiten an Feiertagen (2026)
oesterreich.gv.at: Ferienkalender 2026/2027 (25. August 2026)