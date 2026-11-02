Hochnebel in Österreich: Wie hoch man hinauf muss, um die Sonne zu sehen

Viele Bergbahnen legen im November zwischen Herbst- und Wintersaison eine Pause ein. Im Osten bietet sich die Rax an: Die Rax-Seilbahn bringt Gäste auf rund 1.550 Meter und fährt bis 15. November täglich, von 16. November bis 4. Dezember ist sie in Revision. Die Zahnradbahn auf den Schneeberg ist laut Schneebergbahn seit 1. November in der Winterpause, der Gipfel ist nur noch zu Fuß erreichbar.

In Graz ist der Schöckl mit rund 1.445 Metern das naheliegende Ziel. Die Seilbahn fährt laut Holding Graz von November bis Februar täglich von 9 bis 16.30 Uhr, sofern es die Wetterlage erlaubt. In Kärnten führt die Villacher Alpenstraße ganzjährig auf die Rosstratte in 1.732 Metern. Von dort geht es laut Kärnten Werbung zu Fuß weiter auf den Dobratsch mit 2.166 Metern, ein naheliegendes Ziel, wenn im Klagenfurter Becken der Nebel liegt.

In Salzburg fährt der Gaisbergbus der Salzburg AG vom Mirabellplatz auf die Gaisbergspitze mit 1.287 Metern. Der Gaisberg ist mit dieser Höhe allerdings ein Grenzfall: Liegt die Nebelobergrenze hoch, kann auch er im Grau stecken. Nicht in Frage kommen derzeit die Untersbergbahn, die laut Salzburg Tourismus bis voraussichtlich 13. Dezember in Revision ist, und der Feuerkogel, wo die Wintersaison laut Betreiber am 12. Dezember beginnt. Die Pfänderbahn in Bregenz kündigt für November eine kurze Revisionszeit an, die Termine sollte man vorab prüfen.