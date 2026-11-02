Hochnebel in Österreich: Wie hoch man hinauf muss, um die Sonne zu sehen

Wenn sich im Spätherbst Hochnebel über Wien, Linz, Graz oder Klagenfurt legt, scheint oft nicht weit darüber die Sonne. Wie hoch man dafür tatsächlich hinauf muss, wie man Sonnenplätze vorab findet und welche Bergbahnen im November überhaupt fahren.
Wie hoch man über den Nebel kommt
Für einen sonnigen Tag über dem Hochnebel reicht der Hausberg am Stadtrand meist nicht. Wer verlässlich in die Sonne will, sollte deutlich über 1.000 Meter hinauf. Das legt eine Auswertung von GeoSphere Austria für Wien nahe: An Hochnebeltagen gab es auf der Jubiläumswarte im Wienerwald auf 449 Metern nur an rund 2,4 Prozent der Tage mindestens zwei Stunden Sonne. Auch auf der Hohen Wand auf gut 900 Metern blieb es häufig grau. Am besten schnitten der Gippel mit rund 1.670 Metern und der Schneeberg mit 2.076 Metern ab.
Für die Analyse hat GeoSphere Messdaten der Jahre 2011 bis 2020 ausgewertet. Als Hochnebeltag galt ein Tag mit nahezu geschlossener Wolkendecke, deren Untergrenze höchstens 600 Meter hoch lag. Nach diesem strengen Maßstab kam Wien auf 126 solcher Tage in zehn Jahren, also gut zwölf pro Jahr. Gefühlt seien es mehr, heißt es in der Auswertung selbst.
Warum sich der Nebel in Becken und Tälern hält
Hinter dem Hochnebel steckt meist eine Inversion, eine Umkehr der üblichen Temperaturschichtung. In langen, klaren Herbstnächten kühlt die Luft am Boden stark ab. Die kalte, schwere Luft sammelt sich in Becken und Tälern, darüber liegt wärmere Luft wie ein Deckel. Die schwache Novembersonne reicht oft nicht, um die Schicht aufzulösen, und so kann sich der Nebel tagelang halten.
Wie groß der Unterschied werden kann, zeigte der November 2025. Laut der Klimabilanz von GeoSphere kam die Messstation auf der Villacher Alpe in 2.117 Metern auf 171 Sonnenstunden, um 39 Prozent mehr als im Mittel. In Linz waren es nur 50 Stunden. Im Dezember 2025 verzeichnete Klagenfurt laut GeoSphere mit acht Sonnenstunden die niedrigste Dezembersumme seiner Messgeschichte, während es auf den Bergen mild und nahezu wolkenlos war. Am Feuerkogel lag die Temperatur damals um 3,9 Grad über dem Mittel, am Salzburger Flughafen um 0,2 Grad darunter. Besonders betroffen waren Donauraum, Weinviertel, Wien, Burgenland, Oststeiermark sowie das Klagenfurter Becken und das Lavanttal.
Welche Ausflugsziele im November erreichbar sind
Viele Bergbahnen legen im November zwischen Herbst- und Wintersaison eine Pause ein. Im Osten bietet sich die Rax an: Die Rax-Seilbahn bringt Gäste auf rund 1.550 Meter und fährt bis 15. November täglich, von 16. November bis 4. Dezember ist sie in Revision. Die Zahnradbahn auf den Schneeberg ist laut Schneebergbahn seit 1. November in der Winterpause, der Gipfel ist nur noch zu Fuß erreichbar.
In Graz ist der Schöckl mit rund 1.445 Metern das naheliegende Ziel. Die Seilbahn fährt laut Holding Graz von November bis Februar täglich von 9 bis 16.30 Uhr, sofern es die Wetterlage erlaubt. In Kärnten führt die Villacher Alpenstraße ganzjährig auf die Rosstratte in 1.732 Metern. Von dort geht es laut Kärnten Werbung zu Fuß weiter auf den Dobratsch mit 2.166 Metern, ein naheliegendes Ziel, wenn im Klagenfurter Becken der Nebel liegt.
In Salzburg fährt der Gaisbergbus der Salzburg AG vom Mirabellplatz auf die Gaisbergspitze mit 1.287 Metern. Der Gaisberg ist mit dieser Höhe allerdings ein Grenzfall: Liegt die Nebelobergrenze hoch, kann auch er im Grau stecken. Nicht in Frage kommen derzeit die Untersbergbahn, die laut Salzburg Tourismus bis voraussichtlich 13. Dezember in Revision ist, und der Feuerkogel, wo die Wintersaison laut Betreiber am 12. Dezember beginnt. Die Pfänderbahn in Bregenz kündigt für November eine kurze Revisionszeit an, die Termine sollte man vorab prüfen.
Wie man Sonnenplätze vorab findet
Ob sich ein Ausflug lohnt, lässt sich vorab gut abschätzen. Das Wetterportal von GeoSphere Austria zeigt Satellitenbilder der vergangenen neun Stunden und Prognosekarten zur Bewölkung für die kommenden acht Tage. Die Ortsprognose gilt jeweils für die angegebene Seehöhe, ein Vergleich zwischen Tal und Gipfel hilft bei der Einschätzung.
Zusätzlich lohnt ein Blick auf die Webcams, die viele Bergbahnen auf ihren Websites zeigen. Weil sich Inversionslagen oft über mehrere Tage halten, ist ein sonniger Gipfel am Vortag ein guter Hinweis für den nächsten Tag. Wer zu Fuß hinauf will, sollte bedenken, dass die Tage im November kurz sind und es über dem Nebel zwar mild sein kann, nach Sonnenuntergang aber rasch abkühlt.
Quellen
GeoSphere Austria: Flucht auf die Wiener Hausberge vor dem Hochnebel (Auswertung der Jahre 2011 bis 2020)
GeoSphere Austria: Klimabilanz November 2025 (1. Dezember 2025)
GeoSphere Austria: Klimabilanz Dezember 2025 (30. Dezember 2025)
Rax-Seilbahn: Fahrplan und Betriebszeiten (2026)
Holding Graz: Schöckl Betriebszeiten (2026)