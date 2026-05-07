Song Contest: Der WienTourismus verlost 10.000 ESC-Beutel

Zu gewinnen gibt es einen schwarzen Turnbeutel im offiziellen ESC-Design, in dem sich ein Booklet mit 35 Vorteilsangeboten, die Touristenkarte "Discounts Only" und Eurovision-Merchandise wie ein Armband, eine Handykordel oder ein Trinkbecher finden. Gute Nachrichten gibt es dabei für das Heer der freiwilligen Helfer beim Event: 800 zusätzliche Beutel gehen direkt an die Volunteers.