Zwei Kärnten-Führer durch Literatur und NS-Vergangenheit

Christine Zucchelli führt in "Mein Weg. Moja Pot." (Drava Verlag) auf 30 literarisch inspirierten Touren durch Kärnten - mit Bezügen zu über 70 Autorinnen und Autoren. Natürlich darf Ingeborg Bachmann auch hier nicht fehlen - als Begleiterin einer an ihrem jüngst zum Museum umgestalteten Kindheits-Wohnhaus vorbeiführenden Wanderung vom Klagenfurter Zentrum über das Kreuzbergl bis zum Strandbad. Alexander Widner, Egyd Gstättner und Antonio Fian sind mit dabei, und auf dem Rückweg, der von Maria Loretto entlang des Lendkanals führt, sind u.a. Gustav Mahler, Vinzenz Rizzi und Gert Jonke die Weggefährten.

Die Wanderungen heißen "Im wilden Kärnten" (mit Josef Winkler von Paternion über Tragail und Kamering in die Drauauen), "Grenzlandkinder" (mit den Haderlaps und Helena Kuchar vom Alpengasthof Riepl auf den Peršmanhof und die Luschaalm), "Im Baumschatten über die Dörfer" (auf den Spuren Peter Handkes rund um Griffen) oder "Literatur an der Wiege Kärntens" (Thomas Bernhard, Peter Turrini, Peter Truschner, Bodo Hell, Florjan Lipuš und Engelbert Obernosterer dichteten rund um Maria Saal, den Herzogstuhl und Tanzenberg).

Besonders schön dabei ist, dass nicht alte Wege beschritten werden, sondern immer wieder Neues und Überraschendes dabei ist - an Orten, Bezügen, aber auch an jungen oder wenig bekannten älteren Autorinnen und Autoren. Und weil das Buch auch einen praktischen Wert haben soll, gibt es zu jeder Wanderung Tourenbeschreibungen, Kartenskizzen, und Informationen zur Anreise. Viele Fotos und Quellenhinweise runden das schöne Projekt ab.

Zahlreichen Autoren und Schauplätzen begegnet man in einem ganz anders konzipierten Buch wieder. Der Politikwissenschafter und ORF-Redakteur Gerald Lehner und der Historiker Christian Klösch haben für die einschlägige Buchreihe des Czernin Verlags einen "Reiseführer durch die braune Topografie von Kärnten" erarbeitet. Wer mit dem Werk Josef Winklers vertraut ist, der weiß auch, dass der Kriegsverbrecher Odilo Globocnik nach seinem Selbstmord auf der Sautratten, einem Gemeinschaftsacker im Heimatort des Dichters, verscharrt wurde.

Doch nicht nur die Spuren (und nicht selten heimliche Gedenkstätten) von NS-Verbrechern wie Globocnik, Ernst Lerch, Franz Novak oder den Gauleitern Hubert Klausner und Friedrich Rainer prägen dieses Buch: "Im Schatten der Karawanken" erinnert vieles an die Gewaltvergangenheit dieses Landes an der Grenze, in dem das Zusammenleben von deutsch- und slowenischsprachigen Menschen immer wieder politisch infrage gestellt oder blutig unterbunden wurde.

Partisanenkämpfe, Verfolgung und Vertreibung, der Ortstafelstreit und jüngst der illegale Polizeieinsatz an der Gedenkstätte Peršmanhof - überall hat die Geschichte Spuren hinterlassen. Und sogar über den Gipfel des Großglockners gibt es eine einschlägige Geschichte zu erzählen: Nach dem "Anschluss" Österreichs war der Glockner nämlich auch höchster Berg NS-Deutschlands. Und unter Bergsteigern entbrannte der Kampf: Wem würde es gelingen, als erster die Hakenkreuzfahne auf 3.798 Meter Seehöhe zu hissen?

Der, der sich für diese Ruhmestat feiern ließ (obwohl er eigentlich Zweiter war), berichtete in pathetischen Worten dem "Führer": "Andächtig erschauernd stehen drei Männer aus dem Volke der Tiroler Bauern auf dem höchsten Gipfel Großdeutschlands. Mit erstickter Stimme singen sie das Horst-Wessel-Lied und grüßen nieder in Richtung Berchtesgaden, zum Heim unseres Führers." Im Literaturführer lassen sich diese Zeilen wohl zurecht nicht finden.

(Von Wolfgang Huber-Lang/APA)

(S E R V I C E - Christine Zucchelli: "Mein Weg. Moja Pot.", Drava Verlag, 432 Seiten, 24 Euro, ISBN: 978-3-99138-115-0; Gerald Lehner und Christian Klösch: "Im Schatten der Karawanken/Karavanke. Ein Reiseführer durch die braune Topografie von Kärnten/Koroška", Czernin Verlag, 304 Seiten, 25 Euro, ISBN: 978-3-7076-0901-1)