Inhaltsverzeichnis

Der Wiener Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz öffnet am 19. November seine Pforten. Hier gibt es von Handwerkskunst über Gebrauchsgegenstände und weihnachtliche Dekoration bis hin zu Speis und Trank viel Angebot. Am 19. November startet in einem Teil des Rathausparks auch der "Eistraum am Christkindlmarkt". Geöffnet hat der Markt bis 26. Dezember, dort ist also ein weihnachtliches Nachglühen möglich.

Bereits ab 11. November kann am Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark flaniert und Punsch getrunken werden. Neben den altbekannten Klassikern vor der Karlskirche, am Spittelberg, auf der Freyung und Am Hof, gibt es auch die Weihnachtsdörfer am Maria-Theresien-Platz, beim Belvedere und im Alten AKH wieder.

Stimmungsvoll ist auch der Weihnachtsmarkt am Stephansplatz, bei dem die Hütten um den Dom herum gruppiert sind. Ab 11. November gibt es dort regionale Spezialitäten und ein vielfältiges Angebot an Kunsthandwerk – von Glaskugeln über Keramik bis hin zu Holzschnitzereien und Kinderspielzeug. Nicht weit davon entfernt findet der K. und k. Weihnachtsmarkt am Michaelerplatz statt. Charakteristisch sind die in weiß gehaltenen und mit goldenen Ornamenten verzierten Hütten. Beim Angebot wurde Wert auf österreichische Produkte gelegt. So gibt es Honig mit kandierten Veilchen, Hüte aus der Wiener Hutmanufaktur, Mariazeller Lebkuchen, Schneekugeln eines Wiener Familienbetriebes und Gewürzmischungen aus Salzburg.

Am 18. November startet der Alm Advent am Messeplatz. Bestehend aus Altholzhütten versprüht der Markt mitten in Wien Dorfcharakter. Die einzelnen Stuben stehen jeweils unter einem anderen Motto – von Basteln und Backen über Gourmet bis hin zu einer Winzerhütte. In der Handwerksstube können die Besucher bei der Herstellung von Produkten zusehen, im "Holz-Zirkus" können Kinder ihr eigenes Spielzeug aus Holz fertigen.

Während der Christkindlmarkt vor dem Schloss Schönbrunn am 19. November öffnet, startet der Winter im MQ am 11. November. Bis 23. Dezember wird es hier eine Eisstockbahn, die LED-Kugelbahn "Lumina", künstlerische Lichtinstallationen sowie ein Veranstaltungsprogramm mit Konzerten und Kultur-Events geben. Den musikalischen Start macht am 10. November die österreichische Avantgarde-Pop-Band "5K HD". Der Advent im Gartenpalais Liechtenstein zählt zu den beschaulicheren Weihnachtsmärkten in Wien.

Niederösterreich

Der Adventmarkt im Kurpark in Baden bei Wien steht unter dem Titel Advent im Park - Baden FAIRzaubert ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Bioprodukte, fairer Handel, verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen und die Einbindung der Region bilden die Eckpfeiler. Wie schon die Jahre zuvor erstreckt sich der Christkindlmarkt in St. Pölten über den ganzen Rathausplatz, der mit seinen Barock- und Jugendstilhäusern zu den schönsten Plätzen Niederösterreichs gehört.

Advent im Park - Baden FAIRzaubert 16. November – 18. Dezember 2022 Mittwoch – Freitag 15.00 – 21.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag 11.00 – 21.00 Uhr 19. – 23. Dezember 2022 Montag – Freitag 15.00 – 21.00 Uhr

Christkindlmarkt in St. Pölten 25. November – 23. Dezember 2022 Mittwoch – Donnerstag 16.00 – 21.00 Uhr Freitag, Sonntag 13.00 – 21.00 Uhr Samstag 10.00 – 21.00 Uhr

© iStockphoto.com Adventmarkt in Baden

Der Burgadvent auf Aggstein in der Wachau wiederum ist für sein mittelalterliches Flair bekannt. Beim Melker Advent wird an den Adventwochenenden der ganze Kirchplatz vor der Kulisse des Stifts zum Adventmarkt.

Burgadvent auf Aggstein 5./6. + 12./13. + 19./20. November 2022 10.00 – 19.00 Uhr Eintritt: Erwachsene 6,50 Euro, Kinder (6 – 16 Jahre) 3,50 Euro

Melker Advent Aktuelle Infos folgen in Kürze

In Krems verwandelt sich der Biergarten des "Hofbräu am Steinertor" zum Christkindlmarkt am Steinertor. Schätze von Krippenschnitzern zeigt der Adventmarkt im Stift Göttweig. Festliche Adventkonzerte sorgen hier für vorweihnachtliche Stimmung. Der Hof vor dem Hotel Schloss Dürnstein bildet am an drei Wochenenden im Dezember die Kulisse für den Wachauer Advent.

Christkindlmarkt am Steinertor 25. November – 23. Dezember 2022 17.00 – 22.00 Uhr

Adventmarkt im Stift Göttweig 26. November – 4. Dezember 2022 10.00 – 18.00 Uhr Eintritt: Erwachsene 3 Euro, Kinder bis 15 Jahre Eintritt frei

Wachauer Advent 3./4. + 10./11. + 17./18. Dezember 2022 13.00 – 20.00 Uhr

Auch der Grafenegger Advent öffnet heuer wieder seine Pforten. Neben dem Kunsthandwerksmarkt im Schloss und im Schlosspark lockt der "ORF Niederösterreich Advent der Stars" in der Reitschule mit Publikumslieblingen wie Ursula Strauss, Christian Dolezal, Julia Stemberger und Verena Scheitz. Musikalischer Höhepunkt sind die Weihnachtskonzerte mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Das "Niederösterreichische Adventsingen" bringt traditionelle Advent- und Weihnachtslieder ins Auditorium Grafenegg (8. und 9. Dezember). Im Rahmen der Veranstaltung findet zudem ein Krippenspiel für Kinder ab vier Jahren statt.

Grafenegger Advent 8. – 11. Dezember 2022 10.00 – 19.00 Uhr

Auch im nördlichen Waldviertel freuen sich zahlreiche Adventmärkte auf Besucher. Die Weitraer Advent-Tage locken mit Kunsthandwerk, heimischen Schmankerln und lebenden Werkstätten in der Altstadt und im Hof des Schlosses Weitra. Der Heidenreichsteiner Burgadvent vor der Kulisse der Wasserburg Heidenreichstein bietet als Höhepunkt ein Musikfeuerwerk am Samstagabend.

Weitraer Advent-Tage 26. November 2022 9.00 – 19.00 Uhr 27. November 2022 9.00 – 18.00 Uhr

Heidenreichsteiner Burgadvent 3./4. Dezember 2022 13.00 – 22.00 Uhr

© iStockphoto.com

Die Marchfeldschlösser öffnen ebenfalls wieder ihre Pforten für Adventmärkte. Beim Adventmarkt Schloss Eckartsau machen im ehemaligen kaiserlichen Jagdschloss unter dem Motto "Kaiserliche Weihnachten" spezielle Weihnachtsführungen die Geschichte der einstigen Bewohner Kaiser Karl und Kaiserin Zita lebendig. Beim Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof werden an rund 90 Ständen weihnachtliche Geschenkideen und kulinarische Genüsse angeboten.

Adventmarkt Schloss Eckartsau 26. November 2022 12.00 – 21.00 Uhr 27. November 2022 12.00 – 19.00 Uhr

Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof 19./20. + 26./27. November 2022 10.00 – 19.00 Uhr 3./4. + 8./9./10./11. + 17./18. Dezember 2022 10.00 – 19.00 Uhr Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder (6 – 18 Jahre) 3,50 Euro

Der Weinviertler Advent in Kellergassen macht ursprüngliches Brauchtum wieder erlebbar. Statt Weihnachtskeksen werden Weihnachtskrapferl gebacken. Vorfreude kommt bei einem Spaziergang durch die längste Kellergasse Europas in Hadres, beim "Drüber und drunter" in der Weinstadt Retz oder beim Flanieren durch die Loamgrui in Unterstinkenbrunn, dem einzigartigen Kellerdorf mit rund 60 Presshäusern, auf.

Im Mostviertel gibt es wieder die Flammende Weihnacht. Feuer und Kälte schaffen in Waidhofen a.d. Ybbs, in Neubruck, in St. Peter in der Au, in den Ybbsitzer Schmieden, in der Kartause Gaming und im Stift Seitenstetten behagliche, vorweihnachtliche Stimmung.

Flammende Weihnacht 26. November 2022 11.00 – 19.00 Uhr im Schloss Neubruck 27. November 2022 10.00 – 18.00 Uhr im Schloss Neubruck 26./27. November 2022 10.00 – 18.00 Uhr in St. Peter in der Au 2. Dezember 2022 14.00 – 19.00 Uhr im Schloss Rothschild 3. Dezember 2022 10.00 – 19.00 Uhr im Schloss Rothschild 4. Dezember 2022 9.30 – 18.00 Uhr im Schloss Rothschild 3. – 8. Dezember 2022 ganztägig in der Kartause Gaming 9. /10. Dezember 2022 13.00 – 18.00 Uhr im Stift Seitenstetten 11. Dezember 2022 9.00 – 18.00 Uhr im Stift Seitenstetten 17. Dezember 2022 10.00 – 19.00 Uhr am Marktplatz Ybbsitz 18. Dezember 2022 9.00 – 18.00 Uhr am Marktplatz Ybbsitz

Mit dem Lichteradvent im Stift Klosterneuburg bietet das Stift Klosterneuburg auf seinem Gelände einen traditionellen Adventmarkt. In den zahlreichen Stiftshöfen offerieren heimische Aussteller Leckereien und kunsthandwerkliche Produkte. Zudem gibt es ein umfangreiches Kinder- und Bühnenprogramm, eine weihnachtliche Krippenausstellung im Marmorsaal und Konzerte in der Stiftskirche. Das Tullner Adventdorf lädt zu Punsch- und Glühweinvariationen und heißen Maroni. Am 3. und 4. Dezember wird auch das Tullner Minoritenkloster beim Winter-Bezaubermarkt zum Treffpunkt für Kunsthandwerk aller Art aus Niederösterreich.

Lichteradvent im Stift Klosterneuburg 26./27. November + 3./4. + 8. + 10./11. + 17./18. Dezember 2022 10.00 – 20.00 Uhr

Tullner Adventdorf 25. November – 24. Dezember 2022 Montag – Freitag 15.00 – 22.00 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag 13.00 – 22.00 Uhr 24. Dezember 10.00 – 16.00 Uhr

Winter-Bezaubermarkt 3./4. Dezember 2022 10.00 – 18.00 Uhr Eintritt: Erwachsene 2 Euro, Kinder bis 14 Jahre Eintritt frei

© Getty Images/Alexander Koerner

Beim Kittenbergers Adventzauber im Garten verwandeln sich 50 Themengärten in ein strahlendes Weihnachtswunderland mit erlebnisreichem Unterhaltungsprogramm und Advent-Kulinarik. Besonders attraktiv für Kinder dürften die Adventmärkte im Wienerwald sein: Vor dem Schloss in Bad Vöslau tummeln sich an den Wochenenden des Advents lebende Christbäume und Märchenfiguren. Auf Burg Neuhaus schüttelt Frau Holle ihr Federbett und erzählt eine Geschichte. Auf eine Reise in die Vergangenheit entführt auch ein Streifzug durch die historischen Räume des ehemaligen Jagdschlosses der Familie Habsburg-Lothringen.

Kittenbergers Adventzauber im Garten 12. November 2022 – 8. Jänner 2023 11.30 – 19.00 Uhr 24./25. Dezember + 1. Jänner geschlossen Eintritt: Erwachsene 10,50 Euro, Kinder (4 – 14 Jahre) 6 Euro