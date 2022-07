Die schönsten Ausflugsziele in Vorarlberg

Inhaltsverzeichnis

Bregenzerwald

Den Bregenzwäldnern war die Gestaltung ihres Lebensraums und der landwirtschaftlich geprägten Region schon immer ein Anliegen. So findet sich in den 23 Dörfern des Bregenzerwaldes ein spannender Mix aus Kulturveranstaltungen, hochwertiger (Holz-)Architektur, innovativem Handwerk und guter Küche. Nicht zu vergessen die wunderbare Naturlandschaft. Die Gegend erkundet man am besten mit der s’Wälderbähnle, der Bregenzerwaldbahn.

© Shutterstock.com Bregenzerwaldbahn, auch s’Wälderbähnle genannt

Vorliebe für Architektur und Handwerk

Die Region Begrenzerwald ist für seine moderne Bauweise bekannt. Außerdem entwickelte sich dort eine innovative Handwerksszene. Diese kann man zum Beispiel bei einer der zwölf "Umgang Bregenzerwald"-Dorfrundgänge erforschen. Sehr informativ ist auch das Werkraum-Haus in Andelsbuch, das einen Überblick über die innovative Bregenzerwälder Handwerks- und Gestaltungskultur gibt.

Stichwort Kultur

Im Juni und August/September findet jährlich die Schubertiade im malerischen Dorf Schwarzenberg statt, wo sich die weltbesten Liedsänger, Kammermusik-Ensembles und Solisten versammeln. Weitere kulturelle Höhepunkte sind das Forum "FAQ Bregenzerwald" sowie das Frauenmuseum Hittisau und das Angelika-Kauffmann-Museum in Schwarzenberg. Auch ein Besuch der sogenannten "Juppenwerkstatt", einer Werkstatt zur Herstellung der aufwendigen weiblichen Trachtenmode, zahlt sich aus. Das Museum inatura in Dornbirn ist ebenfalls ein ausgesprochen sehenswertes Ausflugsziel in Vorarlberg.

Naturerlebnis

In der kalten Jahreszeit steht in Vorarlberg der Wintersport hoch im Kurs: Mehrere Skigebiete laden zum Skitourengehen ein. Wer will, kann auch klassisch Skifahren oder Langlaufen gehen. Dabei gibt es einige schöne Aussichtsplätze, beispielsweise in Damüls-Mellau, am Diedamskopf bei Au-Schoppernau oder in Warth-Schröcken. Im Sommer ist dagegen Wandern angesagt. Dafür bieten die Bregenzerwälder Berge zahlreiche Wanderwege.

© Shutterstock.com Wandern ist im Bregenzerwald ein Genuss

Tipp: Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal besorgen