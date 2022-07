Inhaltsverzeichnis:

In einer Senke des Klagenfurter Beckens, erstreckt sich mit einer Gesamtgröße von 19,39 km der Wörthersee. Mit einem Umfang von 42 km und einer maximalen Tiefe von 85,2 m ist er der größte See Kärntens. Das malerische Einzugsgebiet des Wörthersees ist weit über 160 km2 groß und erstreckt sich von Klagenfurt bis in die Veldener Bucht.

Aufgrund der windgeschützten Lage des Wörthersees können bis zu einer Tiefe von ca. 8 Meter Temperaturen von 25° erreicht werden. Die Erwärmung des Wörthersees beginnt im Frühling und hat bis Juni über 20° erreicht, die dann bis circa. Ende September gehalten werden. In sehr kalten Wintermonaten bildet sich eine dicke Eisdecke, die von Einheimischen gerne als Schlittschuhbahn verwendet wird.

Woher hat der Wörthersee seinen Namen?

Erstmals ist der Wörthersee im Jahr 1143 unter dem Namen Werdse genannt worden. Abgeleitet vom slowenischen Wort für Insel (Werd) bezieht sich der Name auf die nahe gelegene Ortschaft Maria Wörth, welche auf einer Halbinsel erbaut wurde. Die Ortschaft mit der namensgebenden Kirche ist heute Heimat für circa 1600 Einwohner.

Die Sage vom Wörtherseemandl

An den Ufern des schönen Wörthersees wird seit Jahrhunderten eine Sage weitergetragen von seiner Entstehung. So soll die unmittelbare Nachbarschaft Klagenfurts vor vielen hundert Jahren mit prächtigen Häusern gespickt, und vom Reichtum seiner Bewohner übermütig selbstherrlich geworden sein. So kam es, dass sich die Bewohner in der Nacht zum Osterfest zu Tanz und Gelage versammelten. Das Läuten der Glocke wies auf die späte Stunde hin, aber niemand erkannte den Frevel, der begangen wurde. So kann es, dass ein kleines eisgraues Männlein inmitten der Feiergemeinde auftauchte und versuchte die lärmende Meute zur Vernunft zu bringen und zu bekehren, dass man am Vorabend eines heiligen Festes Buße tun müsse. Niemand wollte auf ihn hören und so geschah es, dass Schlag Mitternacht die Gemeinde von ihrer Strafe erreicht wurde. Das Männlein öffnete ein Fässchen und alle Lichter erloschen, Mauern erzitterten, und Regen stürzte in einem gewaltigen Gewitter auf den Ort hernieder. Was überblieb, wurde ab da Wörthersee genannt.

Wasserfarbe: Woher kommt das türkise?

Im Frühjahr ist die Burgunderblutalge, ein pflanzliches Plankton, im gesamten Wörthersee verteilt. Bis zu einer Tiefe von 30 m bindet sie die Nährstoffe im Wasser und mit zunehmender Erwärmung lassen Kalkplättchen, dass den Wörthersee leicht türkis erscheinen. Der Wörthersee, mit seinen ca. 816 Mio. Kubikmetern Wasser, wird nicht vollständig, sondern nur in einer Tiefe von 50 bis 60 Metern durchgemischt. Als Ursache wird hier die windgeschützte Lage des Sees und sein relativ flaches Becken genannt.

© News.at/Edler Mit zunehmender Erwärmung lassen Kalkplättchen den Wörthersee traumhaft türkis erscheinen

Wörtersee Bäder

Wer baden möchte, hat in den 31 öffentlichen Strandbäder und ein paar wenigen freien Seezugängen, die es rund um den Wörthersee gibt, dazu ausgiebig Gelegenheit.

Das schönste: Krumpendorfer Parkbad

Das Krumpendorfer Parkbad ist von Besucher:innen mehrfach zu einem der schönsten Freibäder am Wörthersee gekürt worden. Auf rund 20.000 m² bietet das Parkbad alles, was das Herz begehrt. So laden z.B. eine Bocciabahn, ein Beachvolleyballplatz, mehrere Tischtennisplatten, ein großer Kinderspielplatz, Kinder- und Nichtschwimmerbereich, mehrere 100 m Schwimmstrecken im See zum Verweilen für Groß und Klein ein. Des Weiteren hat man die Möglichkeit den E-Bike-& Fahrradverleih zu nutzen, oder sich einfach einen Liegestuhl mit Sonnenschirm zu leihen und die Seele baumeln zu lassen. Für das leibliche Wohl sorgt das Bad eigene Restaurant mit gratis WLAN.

Action im Promenadenbad Pörtschach

Wenn Action und Wassersport gewünscht ist, wird man z.B. im Promenadenbad Pörtschach fündig. Egal, ob Wasserski- und Wakeboard, die 200 m lange Wasserrutsche „ Waterclimber“ oder die neue Trendsportart Stand-Up-Paddling. Das Promenadenbad Pörtschach ist vom 13. Mai bis Mitte September geöffnet und schlägt bei einer Tageskarte für Erwachsene mit 5,90 € zu Buche, bei Kindern ab 15 Jahren werden 1,50 € fällig. Für den schmalen Geldbeutel kann eine Familie, bestehend aus 2 Erwachsenen + 1 Kind, auf die günstige Familienkarte für 11,90 € zurückgreifen.

Kostenlose Badestellen

Sie sind nicht leicht zu finden, aber es gibt einige kostenlose Bademöglichkeiten am Wörthersee wie etwa das Freibad Edelweiss in Pörtschach. Auch in Krumpendorf gibt es freie Seezugänge, etwa im Walterskirchenweg oder beim Café Schamandra. Hier gibt es eine gute Übersicht mit sämtlichen kostenlosen Badestellen am Wörthersee.

Parken am Wörthersee

Es gibt insgesamt mehr als 10 große Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Wörthersees und der Badeanstalten, die mit Tagesgebühren von 5 bis 13 € zur Kasse schlagen.