Die schönsten Ausflugsziele in Salzburg

Wer die Natur liebt, der ist im Nationalpark Hohe Tauern gut aufgehoben. Das von Dreitausendern und Gletschern umgebene Naturschutzgebiet besticht durch seine ursprüngliche Wildnis. Am besten erforscht man das Gebiet bei einer geführten Tour. Einige Fakten dazu: Mit 1.836 Quadratkilometern ist der Nationalpark Hohe Tauern der größte Nationalpark der Alpen, zu seiner Landschaft gehören 266 Dreitausender, 551 Bergseen und 342 Gletscher.

Ein besonderes Highlight sind die Krimmler Wasserfälle, die höchsten Wasserfälle Europas. Sie erreichen beachtliche 380 Meter Fallhöhe, mit Wassernebeln und Regenbögen sind sie besonders schön anzusehen. Danach empfiehlt sich ein Besuch in die Krimmler Wasserwelten. Das multimediale Ausstellungszentrum ist eine Attraktion für die ganze Familie.

Die Gegend rund um den Großglockner punktet mit acht Skigebieten mit insgesamt 870 Kilometern Piste und 260 Liften in die Hohen Tauern. Dazu gehören die Kitzbühler Alpen und die Zillertaler Alpen. Ideal für den Familienurlaub!

Dieses Naturidyll liegt zwischen Salzburg und Oberösterreich. Die Gemeinden St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang bilden zusammen die Ferienregion Wolfgangsee. Hier kann man baden oder die Gegend im Zuge einer Wandertour erkunden. Zahlreiche Veranstaltungen sowohl im Winter als auch im Sommer sorgen für Unterhaltung.

Region Zell am See-Kaprun

Eines der schönsten Ausflugsziele in Salzburg ist die Region Zell am See-Kaprun, die zwischen dem Gletscher des Kitzsteinhorns, der Schmittenhöhe und dem Zeller See liegt. Wer gerne wandern geht, ist hier im Sommer an der richtigen Stelle. Bekannter ist die Region allerdings als winterlicher Treffpunkt für Skifahrer, Snowboarder und Freerider. Auch bei einem Winterspaziergang entlang des Zeller Sees oder einer Sternenschifffahrt im Advent kann man eine angenehme Zeit verbringen. Im Sommer entspannt es sich fein in einem der zahlreichen Strandbäder oder bei einer Bootsrundfahrt. Darüber hinaus sind Segeln, Stand-up-Paddeln und Wasserskifahren möglich.

Radfahren im Velodrom Salzburger Seenland

Kennen Sie die sanfte Hügellandschaft des Alpenvorlandes? Radfahrer:innen werden dort fündig: 600 Kilometer Radwege unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade stehen zur Erkundung bereit. Sie führen über Hügel, durch Wälder und entlang der Seengebiete Wallersee, Mattsee, Grabensee und Obertrumer See. Hier finden Sie einige Radtouren. Das Equipment kann man sich an einer der sieben Verleih- und Servicestationen ausborgen, die auch mit E-Bike-Ladestationen ausgestattet sind.

Erholungsgebiet Obertauern

Sicher erinnern sich manche noch an ihren ersten Schulskikurs. Meistens ging es in die Region Obertauern, die als besonders beliebtes und schneereichstes Wintersportzentrum Österreichs gilt. Mit mehr als 2,6 Meter Schnee pro Saison recht beachtlich. Somit steht dem Skifahren oder Snowboarden nichts mehr im Wege. Zudem können Snowboarder:innen im Snowpark The Spot ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Für wärmere Tage im Frühling bis Herbst lädt die Bergwelt der Region Obertauern zum Erkunden ein. Ein beliebtes Ziel ist der Johanneswasserfall bei der Gnadenalm. Wer es ambitionierter mag, erklimmt auf alpinistischen Routen die Gipfel des Tauernmassivs.

Wildparks entdecken

Für Familien und Tierliebhaber:innen bietet sich ein Besuch in einem der zahlreichen Zoos und Wildparks an. Am bekanntesten ist der Zoo Salzburg, der am Hellbrunner Berg zwischen steiler Felslandschaft und hügeligen Auenlandschaften gelegen ist. 1.500 Wildtiere haben dort ihr Zuhause, darunter 150 heimische und exotische Tierarten.

Auch die Wildparks in Salzburg laden zur Tierbeobachtung ein. Darunter der Wildpark Ferleiten, der Freizeit- und Wildpark Untertauern und das Alpenwildgehege Bucheben-Rauris im Raurisertal.