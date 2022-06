Inhaltsverzeichnis

Auf Sommerfrische im Salzkammergut

Bekannt als beliebter Kurort der K & K Zeit, punktet das Salzkammergut mit einer landschaftlichen Vielfalt, die von beeindruckenden Bergen wie dem Dachstein bis zu unzähligen Badeseen reicht. Attersee, Altausseer See und Grundlsee, um nur ein paar zu nennen. Diese recht frischen Gebirgsseen werden von hoch aufragenden Bergen eingerahmt: Das erwähnte Dachsteinmassiv, das Tote Gebirge und das Höllengebirge umgrenzen die Region. Berühmt ist es auch für seine Salzvorkommen, das kostbare weiße Gold, welches seit der Jungsteinzeit abgebaut wurde, besonders in Hallstatt führte dies zu Wohlstand.

Schon einmal auf Sommerfrische gewesen? Zu Kaiserzeiten war dies üblich: Man fuhr im Sommer zur Erholung ins Salzkammergut. Heute zieht es viele Urlauber:innen in die Regionen:

Attersee-Attergau

Ausseerland

Bad Ischl

Dachstein-Salzkammergut

Fuschlsee

Mondsee-Irrsee

Traunsee-Almtal

Wolfgangsee

Das Gebiet Dachstein-Salzkammergut gilt als UNESCO-Welterbe, da sich dort einige der schönsten Orte der Region befinden, die in einer reizvollen und kulturhistorisch relevanten Landschaft liegen. Wie Hallstatt mit seinen historischen Häusern aus dem 15. und 16. Jahrhundert, mit schönem Flair. Es liegt am Hallstätter See, wo sich noch die Orte Obertraun, Bad Goisern befinden. Gosau am Dachstein liegt ebenso in der Region.