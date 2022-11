Tiny Houses: Leben in CO2-neutralen Minihäusern

Am Ortsrand von Gutenstein riecht es nach erdiger Waldluft. Die Piesting plätschert als schmaler Bach Richtung Tal. Mitten in der pittoresken Voralpenlandschaft steht "Fanni", ein autarker Wohnwagon. Mit ungemütlichem Camping hat das Minihaus aus Lärchenholz nichts zu tun. Von außen erinnert es an ein Schiff, innen sorgen Vollholzmöbel und ein rustikaler Holzofen für modernes Almhüttenflair. Auf 27 Quadratmetern hat alles Platz, was man zum Leben braucht. Ein Erker beherbergt Esstisch, Sessel und eine weiß gepolsterte Sitzbank. Drei Bullaugenfenster geben den Blick in den Wald frei. In der Nische um die Ecke steht das Doppelbett, von dort sind es nur wenige Schritte zur Küchenzeile. Neben der Eingangstür zeigt ein kleines Display den Batteriestand an, den die Sonne täglich über die Solarzellen am Dach auflädt. "Fanni" ist ein Haus ohne Fixkosten, Stromrechnungen oder Umweltbelastungen. Der Wohnwagon ist sein eigenes Kraftwerk.

© Wohnwagon DER WOHNWAGON "FANNI". Für Autarkie-Interessenten ist der Wohnwagon am Rande Gutensteins zum Probewohnen verfügbar.

"Wir waren getrieben vom Ärger auf die Politik", sagt Theresa Mai. News trifft die Geschäftsführerin von Wohnwagon im Gutensteiner Hauptquartier, einem renovierten Gasthaus. Die weitläufigen Fenster blicken in die grüne Natur. Schon früh wollte die heute 32-Jährige etwas verändern: Schon mit 19 Jahren saß Mai im Gemeinderat ihres Heimatdorfes nahe Krems. "Aber in der Politik gibt es kein Miteinander", sagt sie. "Es ist anstrengend, immer gegen Widerstände zu arbeiten." Also führte der Wille, zu gestalten, in die Privatwirtschaft.