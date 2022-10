Inhaltsverzeichnis:

Wie funktioniert eine Infrarotheizung?

Raumheizung verbinden die meisten mit Heizkörpern, Öfen oder Fußbodenheizung. Allerdings gibt es noch eine weitere Möglichkeit die eigenen vier Wände warm zu bekommen: eine Infrarotheizung.

Diese unterscheidet sich fundamental von den anderen Heizmöglichkeiten. Der größte Unterschied ist, dass sie ausschließlich mit Strom betrieben wird. Und auch sonst hat sie nur wenig mit den anderen Systemen zu tun. Denn sie bedient sich elektromagnetischer Wellen, um Gegenstände in ihrer Umgebung zu erwärmen. Die Wärme trifft also auf Oberflächen, die sich dadurch aufheizen und wiederum Energie abstrahlen. Man kann es gut mit der Wirkung von Sonnenstrahlen auf der Haut vergleichen. Die Energie wird also nur dafür aufgewendet, um Gegenstände (und auch Personen) zu wärmen und nicht die Luft dazwischen.

Herkömmliche Heizkörper dagegen erwärmen Räume per Konvektion – sie erwärmen also die Raumluft, die dann zirkuliert und so für eine warme Wohnung sorgt.

Vereinfacht dargestellt handelt es sich bei Infrarotheizungen meist um massive Platten, die mit einem Heizwiderstand verbunden sind. Dieser erwärmt sich, sobald Strom fließt. Eine einfache Steckdose genügt zum Anschluss. Die Paneele können per Raumthermostat geregelt werden. Einfache Modelle steckt man einfach aus – was die ganze Sache aber relativ unbequem macht.

Welche Modelle gibt es?

Es gibt eine Menge Auswahl bei Infrarotheizungen. Das beginnt beim einfachen Heizpaneel, das man einfach in den Raum stellt und geht weiter zu den Designvarianten, die kaum als Heizung erkennbar sind. „Getarnt“ als Spiegel, Glasfläche oder Bild kann man die Infrarotheizung dem eigenen Einrichtungsstil problemlos anpassen. Diese Varianten sind einfach zu montieren und können jederzeit an einer anderen Stelle neu positioniert werden (wenn man z. B. die Einrichtung erneuern möchte).

Grundsätzlich kann man auch Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung elektrisch betreiben. Sie bieten dann den gleichen Komfort wie die Paneele, sind allerdings ungleich aufwendiger zu verlegen. Und es stellt sich die grundsätzliche Frage nach der Wirtschaftlichkeit.

Infrarotheizung: Vorteile und Nachteile

Nachteil

Der Knackpunkt bei dieser Art Heizung ist der Strom. Derzeit ist der Preis eher unattraktiv um damit eine ganze Wohnung zu beheizen. Mit Kosten von 20 bis weit über 30 Cent pro Kilowattstunde ist das eine teure Variante. In einem Altbau kämen so schnell Heizkosten von über 3.000 Euro pro Jahr zusammen - vollkommen unwirtschaftlich als alleinige Lösung.

Vorteil

Sinn ergibt eine Infrarotheizung aber unter anderen Voraussetzungen. So kann man sie etwa als Ergänzung zu einer konventionellen Anlage nutzen (wenn man zum Beispiel nur kurz zu Hause ist, oder vielleicht nur, um das Bad kurz anzuwärmen). Auch für Garten- oder Ferienhäuser kann sie eine gute Alternative sein. Wer eine Photovoltaikanlage aufs Dach oder in den Garten stellen kann, oder über ein Niedrigstenergie- oder Passivhaus verfügt, hat auch gute Karten.

Wieviele Paneele für wieviele Quadratmeter?

Auch bei einer Infrarotheizung kommt es darauf an, wie groß der Raum ist, den man beheizen möchte.

Bei einem kleinen 4 m² Raum braucht man circa ein Paneel mit der Größe von 90 × 30 × 2,5 cm und mit einer Anschlussleistung von 300 Watt.

Bei einem Raum mit 15 m² sollte das Paneel etwa 120 × 60 × 2,5 cm groß sein und eine Anschlussleistung von 800 Watt haben.

Allerdings muss man immer die Bausubstanz mitbedenken. Je weniger gut gedämmt, umso größer müssen Paneele und Anschlussleistung sein.

Wo Infrarot-Paneele montieren?

Egal, ob man das Heizpaneel an der Wand oder an der Decke montiert, man muss auf jeden Fall darauf achten, dass es durch nichts verdeckt wird. Außerdem sollte es einen möglichst großen Bereich des Raumes anstrahlen können, nur so entfaltet die eingesetzte Energie ihre volle Wirkung.