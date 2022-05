Der größte Vorteil ist sicher die ausgereifte Technik. Seit vielen Jahren wird an dieser Technik geforscht und sie wurde dadurch immer sauberer und effizienter. Damit sank auch der CO2-Ausstoß kontinuierlich. Durch den Umstieg auf Grünes Gas wird dieser weiter sinken. Eine Gastherme ist außerdem ausgesprochen bequem für den Nutzer. Außer einer jährlichen Wartung muss man sich um nichts kümmern.

Und das ist wörtlich zu nehmen. Gasthermen müssen einmal im Jahr von einem konzessionierten Betrieb gewartet werden. Bei Nichtbeachtung drohen zum Teil hohe Strafen (vor allem, wenn etwas passiert). Bei der Wartung wird die Funktionstüchtigkeit überprüft und wenn nötig werden Reparaturen durchgeführt.

Spannend ist das Thema für Mieter einer Wohnung (oder eines Hauses). Seit der Mietrechtsnovelle von 2015 muss der Mieter die Kosten für die Wartung tragen. Der Vermieter ist in der Pflicht, wenn es um die Erhaltung geht. Die Kosten, die der Mieter tragen muss, umfassen:

Für Reparaturen und Austausch mitvermieteter Thermen ist der Vermieter zuständig. Es darf auch vertraglich nichts anderes vereinbart werden.

Wenn ein Mieter die Gastherme selbst einbauen ließ, muss er für Wartung und Erhaltung aufkommen.

Ab 100,- Euro muss man dafür veranschlagen, wobei es natürlich auch teurer werden kann – je nach Zeitaufwand und benötigten Verschleißteilen.

Literaturtipp: Das Buch ist hier erhältlich. (*) Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.

Wieviel kostet eine Gastherme?

Die Kosten für eine Gastherme belaufen sich – je nach Größe und Ausführung – zwischen EUR 2.500,- und 8.000,- inklusive der Installation. Am Besten ist es, zwei oder drei Angebote einzuholen und darauf zu achten, welche Komponenten und Leistungen inkludiert sind.

Die Zukunft der Gastherme: Ab wann kommt Verbot?

Derzeit ist viel die Rede von einem neuen Gesetz (zur Zeit der Erstellung des Beitrages lediglich in Begutachtung), das die Neuerrichtung von Gasthermen schon ab 2023 verbieten soll. Der Teufel liegt wie so oft im Detail. Es geht nämlich in diesem Gesetz um „Gasheizungen mit fossilen Brennstoffen“. Wie bereits ausgeführt, gibt es aber einige Möglichkeiten, fossiles Gas in naher Zukunft vollkommen zu ersetzen. Und – wie gesagt – dieses Gesetz gilt ausschließlich für die Neuerrichtung. Ein Gesetz zum Ersatz von älteren Anlagen ist noch nicht einmal spruchreif, da es hier zu massiven Eingriffen in das Eigentumsrecht kommen würde. Ob und in welcher Form die Politik sich das antut, wird man sehen – zumal es ja nicht-fossile Alternativen gibt.

Alternativen zur Gastherme

Natürlich gibt es dazu Alternativen. Im Ein- oder Mehrfamilienhaus ist längst die Wärmepumpe die am meisten eingesetzte Variante (vor allem im Neubau, aber auch bei der Sanierung kommt sie immer öfter zum Einsatz). Zumal sich Wärmepumpen auch perfekt mit Photovoltaik ergänzen lassen.

Ein namhafter Hersteller bietet mittlerweile auch Wärmpumpen an, die für Wohnungen entwickelt wurden. Ein spannender Schritt, aber nicht ganz kostengünstig. Der Stromverbrauch der Wärmepumpe müsste hier einberechnet werden. Außer natürlich es entscheiden sich alle Mieter oder Besitzer einer Wohnung dafür und eine Photovoltaikanlage sorgt für die Versorgung.

Im klassischen Altbau gibt es derzeit keine wirklich sinnvolle – und bezahlbare – Alternative. Denn hier müsste das ganze Haus umgestellt werden und das ist entweder gar nicht machbar, oder nur mit einem ungeheuren finanziellen Aufwand.