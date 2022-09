Inhaltsverzeichnis

Laut Daten der Statistik Austria (Stand 2021) zum "Gesamteinsatz aller Energieträger in Österreich (2019/2020)" verteilt sich die Nutzung der Haushalte für Raumheizung, Warmwasser, Kochen und Sonstiges wie folgt:

Der am meisten verwendet Energieträger ist Strom, der in rund 3,9 Millionen Haushalten zum Einsatz kommt, gefolgt von Fernwärme, Holz, Naturgas, Heizöl, Wärmepumpe, Solarwärme, Pellets, Hackschnitzel, Holzbriketts,Flüssiggas, Braunkohlenbriketts, Koks, Steinkohle und Braunkohle (siehe auch Grafik 1 unten) .

Rein auf das primäre Heizungssystem der österreichischen Haushalte bezogen ergibt sich für die eingesetzten Energieträger österreichweit folgendes Bild (siehe auch Grafik 2 unten) :

Fernwärme - mit rund 1,2 Millionen Haushalten - und Erdgas - mit fast 1 Million Haushalten - führen die Liste an. Auf Platz drei folgt das Heizen mit Holz (sowie Pellets, Holzbriketts und Hackschnitzel). Danach kommen in dieser Reihenfolge Heizöl und Flüssiggas, Solarenergie und Wärmepumpe, Strom sowie Kohle, Koks und Briketts.

Welche Energieträger verwendet werden, unterscheidet sich je nach Bundesland teilweise stark:

Welche gängigen Arten von Heizungen gibt es?

Die am häufigsten genutzte Art der Heizung ist laut Statisitk Austria (2019/2020) die Zentralheizung (bzw. eine gleichwertige Heizung) mit rund 2,3 Millionen Haushalten, gefolgt von der Fernwärme (definiert als Hauszentralheizungen mit unbekanntem Brennstoff) mit rund 1,2 Millionen Haushalten. Auf Platz drei liegt die Elektroheizung mit 251.243 Haushalten. Danach folgen Einzelöfen mit 106.129 Haushalten und Gaskonvektoren mit 69.317 Haushalten.

In Bezug auf die Energieträger werden die meisten Zentralheizungen mit Erdgas gespeist, gefolgt von den Kategorien "Holz, Hackschnitzel, Pellets und Holzbriketts" (568.353 Haushalte) sowie "Heizöl und Flüssiggas" (503.491 Haushalte). Nur noch knapp dahinter liegen Solaranlagen und Wärmepumpen (421.385 Haushalte). Mit Kohle, Koks oder Briketts werden Zentralheizungen nur noch in 6.497 österreichischen Haushalten betrieben.

Einzelöfen werden zu einem Großteil (99.001 Haushalte) mit Holz, Hackschnitzel, Pellets oder Holzbriketts beheizt. In 5.370 Haushalten mit Öfen dient Heizöl oder Flüssiggas als Energielieferant. Mit Kohle, Koks oder Briketts heizen 1.758 der Haushalte mit Einzelöfen.

Zentralheizung und Fernwärme

Eine in Österreich sehr beliebte Heizungsart ist die Zentralheizung. Dabei kann dieses Heizungssystem ein ganzes Gebäude beziehungsweise mehrere Wohnungen beheizen. Die Wärmeerzeugung kann unterschiedlich erfolgen:

durch Heizkessel , indem Brennstoffe wie Gas, Heizöl, Holz, Hackschnitzel, Pellets oder Holzbriketts Wärme erzeugen

, indem wie Gas, Heizöl, Holz, Hackschnitzel, Pellets oder Holzbriketts Wärme erzeugen durch Wärmepumpen , die in Erde, Wasser oder Luft gebundene Wärme als Energiequelle verwenden

, die in Erde, Wasser oder Luft gebundene Wärme als Energiequelle verwenden durch Solarthermie , welche die Energie der Sonne nutzt

, welche die Energie der Sonne nutzt durch Blockheizkraftwerke , die Wärme und Strom aus Gas erzeugen

, die Wärme und Strom aus Gas erzeugen durch Fernwärme, bei der die Wärme meistens durch fossile Brennstoffe, Biomasse oder Müll befeuerte Heiz- und Blockheizkraftwerke entsteht

Die Verteilung der Wärme erfolgt meist durch erhitztes Trinkwasser (Heizwasser), das mit Hilfe einer Umwälzpumpe zwischen dem Wärmeerzeuger und den Heizkörpern in einem Kreislauf durch Rohre zirkuliert: Das erwärmte Wasser gelangt durch eine Umwälzpumpe über Rohrleitungen zu den Heizkörpern (Vorlauf). Am Heizkörper regelt ein Thermostatventil, wie viel warmes Wasser in den Heizkörper strömt. Die Wärme wird an den Raum abgegeben und das abgekühlte Wasser im Heizkörper fließt schließlich zurück zum Wärmeerzeuger (Rücklauf). Die Wärmeabgabe wird oft über eine zentrale Steuerung am Wärmeerzeuger (beispielsweise ein Heizkessel) und über Heizkörper-Thermostate im Raum geregelt.

© News.at/Shutterstock.com/Premiumvectors Wie ein Zentralheizungssystem funktioniert

In Österreich wird die Zentralheizung am häufigsten mit Gas und Fernwärme betrieben. Aber auch Heizöl und der Bereich "Holz, Hackschnitzel, Pellets, Holzbriketts" sind populär. Auf dem Vormarsch sind nachhaltige Alternativen wie Wärmepumpe und Solarthermie. Mit Kohle, Koks oder Briketts werden nur noch sehr wenige Zentralheizungen in Österreich betrieben (6.497 Haushalte laut Daten der Statistik Austria für 2019/2020).

Rund eine halbe Million Haushalte heizen in Österreich noch mit Öl und rund eine Million mit Erdgas. Das soll sich mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG) der Regierung ändern: Demnach müssen bis 2035 alle Kohle-, Koks- und Ölheizungen durch erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden, ab 2040 sollen sämtliche Gas- und Gasetagenheizungen ersetzt oder mit biogenem Gas betrieben werden.

Kaminofen

Der Kaminofen - auch Schwedenofen genannt - ist mit einem Ofenrohr an den Schornstein angeschlossen und meistens freistehend. Kaminöfen werden mit fossilen (z.B.: Kohlebriketts, Heizöl) oder biogenen Brennstofen (z..B.: Brennholz, Holzbriketts oder Holzpellets) betrieben. Zu den Kaminöfen zählen unter anderem: der Holzofen, der wasserführende Kaminofen (sie nutzen einen Teil der Energie, um mittels Wassertaschen in der Brennkammer Wasser zu erwärmen), der Pelletofen oder der Ölofen. Eine Spezialformen ist der Kachelofen, weil er - anders als der reguläre Kaminofen - gemauert ist.

Sowohl der Holzofen als auch der Kachelofen können mit Holz beziehungsweise mit Holzbriketts oder Holzpellets geheizt werden. Beim Kachelofen (häufig mit angebauter Sitzbank), der über eine lange Wärmespeicherung verfügt, wird die Wärme über die Kacheln nach außen abgegeben. Der Schwedenofen bzw. Holzofen besteht meist aus Stahl, Gusseisen, Speckstein oder Kalkstein und verfügt über ein Schauglas, durch das man das Feuer prasseln sieht.

Bei fachgerechter Anwendung kann mit Holz umweltfreundlich geheizt werden. Dazu sollte der Kaminofen unbedingt einen Staubfilter und eine automatische Verbrennungsluftzufuhr besitzen. Alte Öfen können teilweise nachgerüstet werden. Wichtig ist zudem, was verheizt wird und das der Kaminofen korrekt bedient wird:

Das ist kein geeignetes Heizmaterial : behandeltes Holz (z.B.: lackiertes Holz), Spanplatten, Baustellen-Holz, Altpapier, Kartons, Hausmüll oder Gartenabfälle.

: behandeltes Holz (z.B.: lackiertes Holz), Spanplatten, Baustellen-Holz, Altpapier, Kartons, Hausmüll oder Gartenabfälle. Bei der Bedienung gilt zu beachten, dass der Kamin "von oben" angezündet wird (siehe Video unten) und die Primärluft nur in der Anheizphase und beim Nachlegen zugeführt wird. Das senkt den Emissionsausstoß.

Wie man einen Kaminofen richtig und möglichst umweltfreundlich anheizt:

Der Ölofen, dessen Gehäuse im Regelfall aus Metall besteht, wird mit Heizöl - einem fossilen Brennstoff - beheizt und gilt als umweltschädlich.

Pelletofen

Der Pelletofen wird ausschließlich mit Holzpellets beheizt. Hauptbestandteile dieser Pellets sind Sägespäne, Holzstaub sowie Wasser und Stärke als Presshilfsmittel (bis zu 2% Presshilfsmittel erlaubt). Pellet-Einzelöfen gelten als umweltfreundlich und haben einen Leistungsbereich von rund 6 bis 10 kW. Praktisch bei dieser Ofenart ist, dass die Brennstoffzufuhr, das Anzünden und die Regelung der Verbrennung automatisch gesteuert werden. Ähnlich wie bei den Kaminöfen gibt es auch wasserführende Pelletöfen-Modelle, die einen Teil der erzeugten Energie nutzen, um Wasser zu erwärmen.

Die modernen Pelletöfen sind in der Ausführungen vergleichbar mit Schwedenöfen bzw. Holzöfen und haben Sichtfenster, durch die man das Feuer beobachten kann.

Ölheizung

In Österreich heizen immer noch einige Haushalte mit Heizöl - sei es mittels Zentralheizung, Ölkessel oder Ölofen. Bei der Ölheizung wird Heizöl von den Öltank in den Heizkessel gepumpt. Dort wird das Öl verbrannt und die so entstandene Wärmeenergie wird mittels Wärmetauscher auf das Heizwasser übertragen. Über Heizungsrohre wird das Heizwasser dann im gesamten Gebäude (auf Heizkörper) verteilt.

Abgesehen davon, dass diese Art zu heizen den Schwankungen des Ölpreismarktes unterliegt, ist die Methode auch wenig umweltfreundlich. Daher sollen laut dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG) ab 2023 kaputte Öl- und Kohleheizungen nur mehr durch klimafreundliche Heizsysteme ersetzt werden. Ab 2025 werden besonders alte Kohle- und Ölheizungen stillgelegt. Bis 2035 müssen alle Ölheizungen und Kohleheizungen in Österreich stillgelegt werden.

Elektroheizung

Die Elektroheizung läuft mit Strom und zählt zu ineffizientesten Heizungen, da bei der Stromproduktion in fossilen Kraftwerken hohe Verluste entstehen. Außerdem ist Strom, der nicht aus erneuerbaren Energiequellen bezogen wird, nicht umweltfreundlich.

Grundsätzlich lässt sich die Elektroheizung in zwei Kategorien unterteilen: die Direktheizung und die Speicherheizung:

Die Direktheizung gibt die Wärme unmittelbar ab. Wird dabei die Raumluft erwärmt, dann spricht man von einer Konvektion bzw. einer Konvektionsheizung - das kann zum Beispiel ein Radiator (oft mit Öl befüllt, das über einen Heizstab erwärmt wird) oder ein Konvektor (saugt kalte Luftschichten am Boden an und erwärmt diese) sein. Wenn nicht die Raumluft, sondern Gegenstände, die Wand oder Menschen, die sich im Raum befinden, erwärmt werden, spricht man von Wärmestrahlung bzw. einer Strahlungsheizung wie beispielsweise der Infrarotheizung.

Die Speicherheizung gibt die Wärme über einen bestimmten Zeitraum verteilt ab. In diesem Fall wird die Wärme in der Heizung zunächst gespeichert und anschließend zeitversetzt ausgestrahlt. Ein Beispiel dafür ist die Nachtspeicherheizung, die den leicht günstigeren nächtlichen Stromtarif nutzt, wobei die Wärme dann tagsüber abgegeben wird.

Infrarotheizung

Die Infrarotheizung ist eine spezielle Form der Direktheizung der Elektroheizung. Die Betriebskosten sind wesentlich höher als beispielsweise bei einer Zentralheizung, sie verbraucht jedoch weniger Strom als Konvektoren oder Radiatoren. Geheizt wird bei der Infrarotheizung mittels einem sogenannten Infrarot-Panel, das vorwiegend Wärmestrahlung (Infrarotlicht; Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen) abgibt. Es wird also nicht wie bei einer Konvektionsheizung die Luft erwärmt, sondern die Mauer, feste Gegenstände oder Körper im Raum. So kann die Wärme länger gespeichert werden als in der Raumluft.

Angebracht werden die Infrarot-Panele an der Wand oder der Decke eines Raumes. Geeignet ist eine Infrarotheizung laut einem "Faktencheck" des Energieinstituts Vorarlbergs vor allem bei gut isolierten Neubauten mit einer Energieeffizienzklasse für den Heizwärmebedarf (HWB) von A+ oder A++.

Wärmepumpe

Die Wärmepumpe gilt als energieeffizient und nachhaltig, da sie auf fossile Energieträger verzichtet. Sie funktioniert nach dem umgekehrten "Kühlschrank-Prinzip": Die Wärmepumpe entzieht dem Außenbereich die Wärme und liefert diese als Heizenergie an das Haus. Mögliche Wärmequellen sind das Erdreich, das Grundwasser oder die Luft.

Die so gewonnene Wärme muss noch auf ein für die Heizung brauchbares Niveau gebracht werden. Hier kommt ein Kältemittel zum Einsatz, das die zugeführte Wärme aufnimmt und schon bei relativ geringen Temperaturen (ca. 10 °C) anfängt zu sieden und zu verdampfen. Dieser Dampf wird durch einen Kompressor verdichtet, wodurch die Temperatur ansteigt und über einen Wärmetauscher an das Heizsystem abgegeben wird. Wärmepumpen fungieren häufig als Zentralheizung.

Für das Umwandeln der Wärmequellen in Heizenergie benötigt die Wärmepumpe zusätzlich Strom. Daher sollte darauf geachtet werden, dass es sich hier um Ökostrom handelt, um den CO2-Fußabdruck gering zu halten.