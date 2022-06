So einfach lässt sich im Haushalt Strom sparen

Je größer das Gerät, desto mehr Strom frisst es. Um Strom zu sparen, müssen Sie Ihren Fernseher aber nicht gleich gegen ein kleineres Modell austauschen. Bedenken Sie, dass das Gerät auch im Stand-by-Modus Energie verbraucht. Schalten Sie es nach der Benutzung daher komplett aus. Dasselbe gilt natürlich für den Receiver, den DVD-Player und die Spielkonsole. Um nicht jedes Kabel einzeln ziehen zu müssen, verwenden Sie eine abschaltbare Steckerleiste. Mit deren Hilfe können Sie alle Geräte, die an dieser hängen, auf einmal ausschalten.

Strom sparen beim Computer

Mit Beginn der Corona-Pandemie haben viele Leute ihr Büro in die eigenen vier Wände verlagert. Das Arbeiten im Homeoffice macht sich natürlich auch beim Stromverbrauch bemerkbar. Eines gleich vorweg: Ein Notebook verbraucht deutlich weniger Strom als ein Stand-PC. Die Differenz beträgt rund 50 Prozent. Selbst Notebooks, die für leistungsstarke Anwendungen konstruiert sind, sind sparsamer als ein Desktop-Computer. Wer das Gerät in erster Linie zum Surfen verwendet, kann auch auf ein Tablet setzen. Dieses benötigt noch weniger Energie und erfüllt seinen Zweck allemal.

© iStockphoto.com Notebooks verbrauchen weniger Strom als Desktop-Computer, Tablets weniger als Notebooks

Kommt ein kleines Gerät für Sie nicht infrage, so richten Sie den Desktop-Computer so ein, dass er bei längeren Pausen, im Idealfall nach spätestens 15 Minuten, in den Energiesparmodus oder Ruhezustand wechselt. Während der Ruhezustand, den Energieverbrauch betreffend, mit dem Ausschalten des Geräts zu vergleichen ist, wird beim Stromsparmodus unter Umständen weiterhin Energie verbraucht. Apropos Energieverbrauch: Der Bildschirmschoner hilft nicht beim Stromsparen. Im Gegenteil! Vor allem bunte bewegte Bilder benötigen eine nicht unbeträchtliche Menge Strom.

Wobei sich selbst ausgeschaltete Geräte als heimliche Stromfresser entpuppen können. Um herauszufinden, ob weiterhin Strom fließt, fühlen Sie, ob das Netzteil warm ist. Ist das der Fall, dann verbraucht das Gerät nach wie vor Strom. Zwar nicht viel, aber die Dosis macht bekanntlich das Gift. In dem Fall hilft nur noch das Ziehen des Steckers. Um auch hier mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, empfiehlt sich eine Steckerleiste mit Schalter. So können Sie den Computer samt aller zugehöriger Geräte, wie etwa Bildschirm, Lautsprecher und Drucker, gleichzeitig ausschalten und von vornherein verhindern, dass Sie in die Stand-by-Falle tappen.

© iStockphoto.com

Und weil auch Kleinvieh Mist macht, wechseln Sie beim Smartphone nachts in den Flugmodus. Das spart Strom und trägt so dazu bei, dass Sie Ihr Handy weniger oft aufladen müssen. Und nicht vergessen, das Ladegerät nach dem Aufladen aus der Steckdose zu ziehen. Hier könnte es sich um heimliche Stromfresser handeln.

Alte Geräte gegen neue austauschen?

Alte Geräte gegen neue auszutauschen hilft beim Stromsparen. Bedenken Sie aber, dass auch die Produktion der Neugeräte Energie braucht. Und zwar eine nicht unbeträchtliche Menge. Sämtliche Geräte älteren Baujahrs durch neue zu ersetzen, tut folglich weder der Geldbörse noch der Umwelt gut. Abgesehen davon verbrauchen energieeffiziente Geräte aber natürlich deutlich weniger Strom. Achten Sie beim Neukauf nicht nur auf die Effizienzklasse, sondern auch auf den konkret angegebenen Stromverbrauch in kWh pro Jahr.