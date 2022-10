Inhaltsverzeichnis

Viele Jahre lang fristete Heizen mit Brennholz ein Stiefkinddasein - während es auf dem Land noch eher üblich war, wurde Brennholz in den Städten kaum verwendet. Mit zunehmender Kritik an fossilen Brennstoffen gewannen nachwachsende Rohstoffe bzw. erneuerbare Energien wie Holz immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile haben Holzheizungen zum Teil auch Ballungsräume erreicht, was auch der neuen Technik geschuldet ist, die Emissionen fast vollständig vermeidet. Auch der früher viel kritisierte Feinstaub ist kaum noch ein Problem bei modernen Holzheizungen.