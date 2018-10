Heinz-Christian Strache wird wieder Papa. Seine Frau Philippa erwartet das erste gemeinsame Kind. Doch wer ist die schöne Blondine an der Seite des Vizekanzlers eigentlich?

Am Wochenende wurde bekannt, dass Heinz-Christian und Philippa Strache ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Der Vizekanzler zeigte sich via Facebook erfreut über den baldigen Familienzuwachs. Seine Ehefrau ist bereits im sechsten Monat schwanger, der Geburtstermin liegt um den Jahreswechsel.

Vizekanzler Strache will in "Karenz" gehen

Der 49-Jährige, der aus seiner ersten Ehe mit Daniela Plachutta die Kinder Heidi (17) und Tristan (15) hat, will sich für das Baby eine politische Auszeit nehmen. Man prüfe gerade, welche Möglichkeiten es gibt, sagte sein Sprecher zur APA. Bereits beim "Familienfest" seiner Partei am Wochenende hatte der FPÖ-Chef angekündigt, in "Karenz" zu gehen. Rechtlich ist das für Politiker allerdings nicht vorgesehen.

© APA/HERBERT P. OCZERET Heinz-Christian und Philippa Strache beim "Familienfest des Vizekanzlers" am Sonntag

Zuletzt hatte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nach der Geburt ihres Sohnes versucht, eine dahin gehende Änderung anzuregen. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die kommenden April ihr drittes Kind erwartet, will nur eine kurze Pause einlegen, die Karenz übernimmt ihr Ehemann. Beim Ehepaar Strache wird die Hauptverantwortung für das Kind wohl bei der Mutter liegen. Die 29-jährige Philippa ist seit Oktober 2016 mit Heinz-Christian Strache verheiratet, aus seinem Kinderwunsch machte das Paar kein Geheimnis.

© APA/MANFRED FESL

Schnelle Hochzeit

Ein Paar wurden sie im Herbst 2015, ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten Heinz-Christian Strache und seine Philippa im Jänner 2016 beim Jägerball. Bei der Feier anlässlich des 60. Geburtstags der FPÖ erschien der Parteichef einige Wochen später zusammen mit Mama Marion und Freundin Philippa. Spätestens da war klar: Die Beziehung ist ernst und hat Zukunft. Der verliebte FPÖ-Chef machte daher rasch Nägel mit Köpfen, denn schon im Oktober 2016 folgte die Hochzeit.

© APA/HANS KLAUS TECHT

Model und Stronach-Pressesprecherin

Mit ihren 29 Jahren ist Philippa stolze 19 Jahre jünger als ihr Ehemann, der sich allerdings gerne jugendlich gibt. Die Blondine gewann im Jahr 2007 den "Madonna-Modelcontest", auch in der Politik war sie kurzfristig tätig, nämlich als Pressesprecherin von Frank Stronach. Später war Philippa Strache als Moderatorin für "oe24.tv" und "FPÖ TV" aktiv.

© APA/HANS PUNZ

Tierschutzbeauftragte der FPÖ

Seit Sommer 2018 ist Philippa Strache Tierschutzbeauftragte der FPÖ. In dieser Funktion sprach sie sich erst kürzlich strikt gegen eine generelle Leinen- und Beißkorbpflicht aus und widersprach damit dem niederösterreichischem FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl.

Um den Jahreswechsel bekommt Philippa Strache nun einen weiteren "Job". Als Mutter beginnt für die 29-Jährige ein neuer Lebensabschnitt. Längere Zeit zuhause bleiben will die Politiker-Gattin aber nicht. Sie würde "natürlich" relativ schnell in den Job zurückkehren wollen, denn "ich glaube, dass es einem Kind guttut, wenn die Mutter ausgelastet und wenn sie sich gefordert und geschätzt fühlt. Aber mir ist natürlich klar, wie hart es ist, alles unter einen Hut zu bringen, wenn man etwa Alleinerzieherin ist, wie es meine Mutter war", erklärte Philippa Strache vergangenes Jahr in einem "Madonna"-Interview.