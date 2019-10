Heinz-Christian Strache stellt mit heute seine FPÖ-Parteimitgliedschaft ruhend und kündigte an, sich völlig aus der Politik zurückziehen zu wollen. Eine Spaltung der Partei wolle er verhindern.

Es endete in einer Weinbar im 1. Wiener Gemeindebezirk: „Sie haben mir alle gefehlt“, so eröffnete Strache seine Rede der „persönlichen Erklärung“, die zur Erklärung des völligen Rückzugs des gefallenen Ex-FPÖ-Chefs aus der Politik wurde. Zunächst bedankte er sich bei den Wählerinnen und Wählern. Vorwürfe gegen seine Person dementierte er ein weiteres Mal, er wolle aber alles unternehmen, um eine Aufklärung aller Anschuldigungen gegen ihn möglich zu machen. Auch wenn er vieles klarstellen möchte, werde er das nicht in der Öffentlichkeit sondern den Ermittlungsbehörden gegenüber tun, so Strache.

© APA/HELMUT FOHRINGER Großer Andrang in der Weinbar in der Lichtenfelsgasse, wo Strache seinen völligen Rückzug aus der Politik heute verkündete.

"Habe höchstmöglichen Preis bezahlt"

Strache sprach davon den "höchstmöglichen Preis" nach der Ibiza-Affäre gezahlt zu haben. Er sprach noch einmal eine Entschuldigung bei allen, die enttäuscht worden seien, aus. Nun konzentriere er sich aber auf seine Familie. Den Großteil seines Lebens habe er der freiheitlichen Familie gewidmet.

© APA/HELMUT FOHRINGER Der Ex-FPÖ-Chef erschien mit guter Laune

Parteimitgliedschaft ruht

Heute stelle er seine Mitgliedschaft in der Freiheitlichen Partei ruhend. Er spricht sich auch gegen eine Spaltung, aus, die er um jeden Preis verhindern möchte. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, der frühere FP-Chef könnte allenfalls mit einer eigenen Partei bei der Wiener Landtagswahl antreten. Er wünschte seiner Partei weiters noch gute Beratungen nach dem Wahldebakel bei der Nationalratswahl. Es sei wichtig, dass die Partei ein wesentlicher Faktor bleibe im Land, befand er. Auch wenn er bedauerte, dass die Parteispitze laut seinen Angaben nicht das Gespräch gesucht habe.

© APA/HELMUT FOHRINGER Er wolle seine Familie schützen, nannte er als Begründung für seinen Rückzug.

Schutz der Familie als Grund für Rückzug

Vor allem seine Frau, Philippa Strache, möchte er schützen, denn es wären "die schlimmsten Gerüchte" in die Welt gesetzt worden. Dagegen kündigte der Ex-Parteichef und -Vizekanzler "rechtliche Konsequenzen" für jene an, die seiner Familie geschadet hätten. Um wen genau es sich dabei handeln soll, verriet er nicht. Philippa Strache, die über ein Wiener Landes-Mandat in den Nationalrat kommen könnte und dies laut "oe24.at" auch will, habe in den vergangenen Wochen und Monaten viel durchmachen müssen. "Ich möchte sie keine Sekunde länger leiden sehen", sagte ihr Ehemann. Er ziehe hingegen seine persönlichen Konsequenzen daraus: Er strebe keine politische Funktion mehr an und werde sich völlig zurückziehen, so Strache. Er freue sich auf den Neuanfang und sagte zum Schluss: "Alles im Leben hat einen Sinn."

Erste Reaktionen aus der Partei

Einen ersten Kommentar gab es von den niederösterreichischen Freiheitlichen, die Entscheidung Straches, seine FPÖ-Parteimitgliedschaft ruhend zu stellen "zur Kenntnis genommen" haben. Einen weiteren Kommentar aus St. Pölten gab es vorerst nicht. Verwiesen wurde auf Anfrage auf die am (heutigen) Dienstagnachmittag anstehenden Beratungen in den Gremien.

Auch interessant: Eigene Fans beschimpfen Strache

Ex-FPÖ-Chef war zunehmend unter Druck

Strache ist zuvor innerparteilich seit dem Abend der Nationalratswahl vermehrt unter Druck geraten. Das Wahldebakel mit einem Absturz auf 16,2 Prozent der Stimmen und einem Verlust von rund zehn Prozentpunkten wird in erster Linie dem zurückgetretenen Parteichef angelastet. Die Kritik entzündete sich nicht nur an dem bereits im Mai publik gewordenen Ibiza-Video, das die Neuwahl erst ausgelöst hatte. Besonders übel nehmen ihm die Parteifreunde jene Spesen-Vorwürfe, die ausgerechnet eine Woche vor der Nationalratswahl öffentlich wurden. Demnach dürfte der Ex-Parteichef ein Spesenkonto der Wiener Landespartei Partei großzügig ausgereizt haben. Außerdem wurde bekannt, dass Strache seitens der Wiener Landspartei einen "Mietzuschuss" in Höhe von 2.500 Euro monatlich erhalten hat.

FPÖ im Wandel

Die Vorstandssitzung der FPÖ ist jedenfalls für 15.00 Uhr angesetzt. Generalsekretär Harald Vilimsky hatte im Vorfeld eine personelle sowie organisatorische Neuaufstellung seiner Partei gefordert. Neben der Frage des Umgangs mit Strache, die sich inzwischen wohl gelöst hat, wird dort auch das Wahlergebnis erörtert werden. Bereits am Wahlabend hatte sich die Mehrheit der Freiheitlichen für den Gang in die Opposition ausgesprochen.

Fest im Sattel dürfte Parteichef Norbert Hofer sitzen. Dieser soll dem Vernehmen nach zusätzlich und abermals für das Amt des Dritten Nationalratspräsidenten nominiert werden, lautet ein Vorschlag aus der Parteiführung. Herbert Kickl soll geschäftsführender Klubchef bleiben. Dass er bei der Wien-Wahl antreten könnte, wie dies der "Kurier" berichtete, hielt man in der Partei zumindest derzeit für unwahrscheinlich.